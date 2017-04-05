Вечером в одном из самых красивых особняков Москвы, «Доме Смирнова», прошла презентация арт-проекта «Vivat, женщина!». Анастасия Логинова показала звездным гостям свои картины с выдающимися представительницами российского шоу-бизнеса, запечатленными в необычных ракурсах и позах (настолько необычных, что их едва ли можно узнать на изображениях).
Поздравить создательницу проекта захотели многие селебрити. Так, среди присутствовавших были замечены Елена Летучая, Эвелина Бледанс, Ксения Новикова… Звездные красавицы по достоинству оценили работы талантливой художницы и ушли с уменьшенными копиями представленных на выставке картин.
Ну и портреты-мазня на уровне младшей школы.
Стриженова как бабка старая выглядит :/
Слуцкая хорошо выглядит