4 апреля в «Доме Смирнова» художница Анастасия Логинова представила светской публике свой новый арт-проект под названием «Vivat, женщина!». Серию картин, вдохновленную известными представительницами российского шоу-бизнеса, первыми оценили Елена Летучая, Екатерина и Александр Стриженовы и другие селебрити.

Вечером в одном из самых красивых особняков Москвы, «Доме Смирнова», прошла презентация арт-проекта «Vivat, женщина!». Анастасия Логинова показала звездным гостям свои картины с выдающимися представительницами российского шоу-бизнеса, запечатленными в необычных ракурсах и позах (настолько необычных, что их едва ли можно узнать на изображениях).

Поздравить создательницу проекта захотели многие селебрити. Так, среди присутствовавших были замечены Елена Летучая, Эвелина Бледанс, Ксения Новикова… Звездные красавицы по достоинству оценили работы талантливой художницы и ушли с уменьшенными копиями представленных на выставке картин.