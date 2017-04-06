Яна Рудковская знает, как удивить пресыщенную постоянными вечеринками столичную светскую публику. Все мероприятия, организацией которых занимается продюсер, проходят на высшем уровне и часто в совершенно неожиданной обстановке.
Так, 5 апреля звездная блондинка пригласила своих знаменитых друзей… на каток. На крытом ледовом стадионе прошел званый ужин по случаю открытия академии фигурного катания Евгения Плющенко. Гости, среди которых были замечены Юлия Барановская, Марина Юдашкина, Эвелина Бледанс, Ксения Сухинова и многие другие селебрити, оценили выступления первых учеников школы олимпийского чемпиона и от всей души поздравили его с новым жизненным этапом.
А академия будет называться "Ангелы Плющенко" и главным ангелом станет наша олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, которую стыдно после Сочи кому-нибудь показывать.У Рудковской что ли деньги закончились, модельная школа для детей звезд доход не приносит? Какой из Плюща тренер? Позорище