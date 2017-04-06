5 апреля в столице открылась академия фигурного катания Евгения Плющенко. В честь этого события супруга чемпиона Яна Рудковская организовала ужин на закрытом катке, куда пригласила звездных друзей. Поздравить спортсмена со стартом его нового проекта пришли Жасмин, Валерия, Лена Перминова, Лера Кудрявцева и многие другие селебрити.

Яна Рудковская знает, как удивить пресыщенную постоянными вечеринками столичную светскую публику. Все мероприятия, организацией которых занимается продюсер, проходят на высшем уровне и часто в совершенно неожиданной обстановке.

Так, 5 апреля звездная блондинка пригласила своих знаменитых друзей… на каток. На крытом ледовом стадионе прошел званый ужин по случаю открытия академии фигурного катания Евгения Плющенко. Гости, среди которых были замечены Юлия Барановская, Марина Юдашкина, Эвелина Бледанс, Ксения Сухинова и многие другие селебрити, оценили выступления первых учеников школы олимпийского чемпиона и от всей души поздравили его с новым жизненным этапом.