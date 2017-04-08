Предложение о коллаборации Алена Водонаева получила еще осенью прошлого года, и последние полгода активно шла разработка линейки помад. Телеведущая представила два оттенка — нюдовый, получивший название «Нагадай мне любовь», и винный под названием «Ищу мужа».
«Мне очень нравятся натуральные цвета, поэтому с этими двумя оттенками я определилась сразу. Также я люблю все матовое — собственно, и помады создала такими же. Я искренне горжусь этой коллекцией, потому что вложила в нее много сил, и мне приятно уже сейчас получать положительные отклики. Я надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество с Sinsation Cosmetics, и думаю, что в будущем я запущу свой собственный бренд косметики, потому что меня эта авантюра очень увлекла — от создания оттенков до придумывания их названий. В общем, останавливаться я точно не собираюсь (улыбается)», — поделилась с Woman.ru Алена.
Короче говоря, гости алены такие же как она,ничем не примечательные, типа кравец и калашниковой,да уж,алена гости твои далеко не звездные
обстановка скромная, гости смешные, Водонаева вульгарная ... Скучно ((((
обстановка скромная, гости смешные, Водонаева вульгарная ... Скучно ((((
ну пусть хоть в чем-то Алена наконец себя найдет! удачи ей на этом поприще
а лицо вобще другое в жизни
Цвета нюдовый и винный! Даа.. Это новое слово в косметике!))))
а где сами помады?
Алена выбрала бледно розовое платье , на мой взгляд тусклый цвет, ей идут яркие цвета. Она бы эффектней смотрелась в красном или ярко голубом, глаза у нее грустные не хватает любви или отдыха)
отличная фотоссессия....сначала все по одному, потом все по двое друг с другом, потом все по двое с Водонаевой, далее фотографии по трое в различных комбинациях....прям можно поверить, что реально куча народа пришла :)
Да пошла она. Бойкотировать надо эту мадам.