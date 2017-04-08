7 апреля Алена Водонаева представила свою коллекцию помад. Линейка разработана совместно с американским брендом Sinsation Cosmetics и представляет собой два оттенка помад — нюдовый и винный. Поздравить Алену с коллаборацией приехали ее звездные подруги — Анастасия Гребенкина, Варда Мартиросян, Татьяна Котова и другие.

Предложение о коллаборации Алена Водонаева получила еще осенью прошлого года, и последние полгода активно шла разработка линейки помад. Телеведущая представила два оттенка — нюдовый, получивший название «Нагадай мне любовь», и винный под названием «Ищу мужа».

«Мне очень нравятся натуральные цвета, поэтому с этими двумя оттенками я определилась сразу. Также я люблю все матовое — собственно, и помады создала такими же. Я искренне горжусь этой коллекцией, потому что вложила в нее много сил, и мне приятно уже сейчас получать положительные отклики. Я надеюсь, что это не последнее наше сотрудничество с Sinsation Cosmetics, и думаю, что в будущем я запущу свой собственный бренд косметики, потому что меня эта авантюра очень увлекла — от создания оттенков до придумывания их названий. В общем, останавливаться я точно не собираюсь (улыбается)», — поделилась с Woman.ru Алена.