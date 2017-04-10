8 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошла премия «Шансон года». Главные российские звезды этого жанра вышли на сцену и исполнили свои лучшие хиты, а также получили заслуженные награды. Среди лауреатов оказались Лолита, Любовь Успенская, Олег Газманов и многие другие популярные исполнители.



Где одновременно можно встретить Любовь Успенскую в «голом» платье, Валерию в наряде с пайетками, Наташу Королеву в полупрозрачной юбке и Михаила Шуфутинского, Олега Газманова, Александра Буйнова в строгих костюмах? Отвечаем — на премии «Шансон года».

Награды за творческие заслуги в этом популярном жанре получили Лолита, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов и многие другие известные артисты. Церемония прошла в дружеской атмосфере и даже те, кому не довелось получить заветную статуэтку, выступили на сцене с большим удовольствием.