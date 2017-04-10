Где одновременно можно встретить Любовь Успенскую в «голом» платье, Валерию в наряде с пайетками, Наташу Королеву в полупрозрачной юбке и Михаила Шуфутинского, Олега Газманова, Александра Буйнова в строгих костюмах? Отвечаем — на премии «Шансон года».
Награды за творческие заслуги в этом популярном жанре получили Лолита, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов и многие другие известные артисты. Церемония прошла в дружеской атмосфере и даже те, кому не довелось получить заветную статуэтку, выступили на сцене с большим удовольствием.