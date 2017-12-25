Ежегодно в преддверии самой волшебной ночи в году руководитель группы компаний Bosco Михаил Куснирович совместно со своими коллегами организовывает настоящий сказочный бал, на котором собирается огромное количество звезд.
В том, что красиво проводить 2017-й на масштабном мероприятии Bosco и на этот раз захочет немало знаменитостей, никто не сомневался, но едва ли можно было ожидать настолько высокую явку. Впрочем, все объяснимо: редкий случай, когда на предновогодний праздник зовут не в очередной ресторан или концертный зал, а в... Большой театр.
Так, 24 декабря Татьяна Навка, Ляйсан Утяшева, Оксана Фандера, Екатерина Андреева, Валерия и многие другие красавицы вместе со своими вторыми половинами съехались на закрытый показ балета «Щелкунчик», а после словно посредством машины времени переместились в 19 век и принялись танцевать вальс, полонез и польку на отполированном паркете.
Этим вечером даже те, кто совсем не умел красиво двигаться, смогли научиться этому непростому мастерству и даже потренироваться с профессиональными партнерами. Пока одни кружились в танце, другие только успевали делиться друг с другом самыми яркими воспоминаниями прошедшего года и поздравлять друга с наступающим.
Зарядиться новогодним настроением получилось у всех гостей без исключения. И вы сможете в этом убедиться, посмотрев атмософерные фотографии с бала!
Как в XIX веке: знаменитости проводили 2017 год на балу в Большом театре
Ежегодно в преддверии самой волшебной ночи в году руководитель группы компаний Bosco Михаил Куснирович совместно со своими коллегами организовывает настоящий сказочный бал, на котором собирается огромное количество звезд.
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- Виктория Романец и Евгения Феофилактова пришли на вечеринку с Пэрис Хилтон и столкнулись лицом к лицу (30)
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красивая канделаки, только платье не очень
Дети Дробыша оьа ушастики, интресно в него или в нее？Стриженова баба на чайнике, Смехова ну прямо мачеха приехала на бал. Шкулев как столб с перетяжками на подбородок и рот.
гребенщикова все по цветным колготкам прется, наверное ксв пришел.
пересильд с учителем пришла, прям мерзко от этих...