Новый год в Голливуде традиционно начался с «сезона награждений». В начале этой недели звезды блистали на красной дорожке «Золотого глобуса», а четыре дня спустя, 11 января, собрались в Санта-Монике на оглашении результатов Critics' Choice Awards.

В четверг, 11 января, в Санта-Монике прошла церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Мероприятие состоялось уже в 23-й раз и снова собрало на красной дорожке именитых актеров и экспертов киноиндустрии.



Признаемся, после «Золотого глобуса», на который селебы пришли в темных нарядах, мы готовились к тому, что знаменитости повторят этот модный флешмоб. Многие так и сделали. Среди тех, кто снова оделся во все оттенки черного, оказались Риз Уизерспун, Эмилия Кларк, Лора Дерн и Тициана Рокка.

Не пропустила престижную премию и Анджелина Джоли, надевшая в этот вечер белоснежное платье Ralph&Russo, оформленное перьями. Не пропустила престижную премию и Анджелина Джоли, надевшая в этот вечер белоснежное платье Ralph&Russo, оформленное перьями.

Ее примеру последовали Кейт Босуорт, Эмма Робертс и Диана Крюгер. Последняя, к слову, пришла на мероприятие не одна. Немецкую актрису сопровождал ее возлюбленный Норман Ридус.



Почти все гостьи продемонстрировали на красной дорожке безупречные наряды, однако в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Пышное платье Николь Кидман цвета фуксии высмеяли пользователи Сети. Многие сравнили актрису с принцессой и попросили ее наконец пересмотреть свой гардероб.



На премии Critics' Choice Awards были также замечены Галь Гадот, Джессика Бил, Гари Олдман с супругой, а также многие другие знаменитости.