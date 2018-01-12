В четверг, 11 января, в Санта-Монике прошла церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Мероприятие состоялось уже в 23-й раз и снова собрало на красной дорожке именитых актеров и экспертов киноиндустрии.
Признаемся, после «Золотого глобуса», на который селебы пришли в темных нарядах, мы готовились к тому, что знаменитости повторят этот модный флешмоб. Многие так и сделали. Среди тех, кто снова оделся во все оттенки черного, оказались Риз Уизерспун, Эмилия Кларк, Лора Дерн и Тициана Рокка.
Ее примеру последовали Кейт Босуорт, Эмма Робертс и Диана Крюгер. Последняя, к слову, пришла на мероприятие не одна. Немецкую актрису сопровождал ее возлюбленный Норман Ридус.
Почти все гостьи продемонстрировали на красной дорожке безупречные наряды, однако в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Пышное платье Николь Кидман цвета фуксии высмеяли пользователи Сети. Многие сравнили актрису с принцессой и попросили ее наконец пересмотреть свой гардероб.
На премии Critics' Choice Awards были также замечены Галь Гадот, Джессика Бил, Гари Олдман с супругой, а также многие другие знаменитости.
Как ужасна Николь Кидман с этим макияжем, цветом волос и в этом жутком розовом платье в пайетках!!!!!! впервые за всю историю она так нелепо и некрасиво выглядит. как жалкая, уже безумная, молодящаяся старушка... не говорю, что она такая, но в этом наряде и с этим макияжем выглядит так. на втором месте по старости и ужасу - Джоли. скелет без талии с подчёркнутым тем местом, где у людей талия, палки-ножки, палки-ручки, и лицо-маска... это ужас, товарищи!!! злое несчастное неподвижное лицо. других ещё не посмотрела, прихожу в себя...
Как ужасна Николь Кидман с этим макияжем, цветом волос и в этом жутком розовом платье в пайетках!!!!!! впервые за всю историю она так нелепо и некрасиво выглядит. как жалкая, уже безумная, молодящаяся старушка... не говорю, что она такая, но в этом наряде и с этим макияжем выглядит так. на втором месте по старости и ужасу - Джоли. скелет без талии с подчёркнутым тем местом, где у людей талия, палки-ножки, палки-ручки, и лицо-маска... это ужас, товарищи!!! злое несчастное неподвижное лицо. других ещё не посмотрела, прихожу в себя...
Джессика Честейн после этих бабулей просто молодая цветущая женщина, ЗДОРОВАЯ, прямо глаз отдохнул) Всё так мило и красиво у неё). Всё же красота, это в первую очередь ЗДОРОВЬЕ, натуральность, естественность, молодость, именно эти базовые составляющие. если это есть, платье имеет самое маленькое значение. когда сияет кожа, и гладкое в меру упитанное здоровое тело, что не одень, особенно если это открытое платье, будет красиво. а когда надо скрыть болезнь, худобу или старость, особенно всё это вместе, как у Джоли и Кидман, как ни старайся, в сравнении с молодыми и здоровыми - вид печальный...
Ну почему Эмилия Кларк так все время старо выглядит? Ей же 30 с небольшим, а выглядит как 45 +.
Согласна с вами полностью!как теперь это развидеть....Понравилась только Джессика Бил-свежа, красива, сексуальна!и образ прекрасный.
Стилисту Николь за такое руки бы поотрывать! Шикарную женщина так испортить-надо очень постараться.
Стилисту Николь за такое руки бы поотрывать! Шикарную женщина так испортить-надо очень постараться.
Парадокс. Эмилия Кларк такая невзрачная в жизни, и такая красивая и харизматичная на экране. А Джоли в жизни как королева даже сейчас, а на экране так себе, средненько. Совсем не цепляет ни в одном фильме, кроме М/М Смит. Но и там не она главный секс-символ, а все-таки Пит.
Джессика Честейн после этих бабулей просто молодая цветущая женщина, ЗДОРОВАЯ, прямо глаз отдохнул) Всё так мило и красиво у неё). Всё же красота, это в первую очередь ЗДОРОВЬЕ, натуральность, естественность, молодость, именно эти базовые составляющие. если это есть, платье имеет самое маленькое значение. когда сияет кожа, и гладкое в меру упитанное здоровое тело, что не одень, особенно если это открытое платье, будет красиво. а когда надо скрыть болезнь, худобу или старость, особенно всё это вместе, как у Джоли и Кидман, как ни старайся, в сравнении с молодыми и здоровыми - вид печальный...
Николь да, полный провал. Ещё и щечки нарумянила