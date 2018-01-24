25 января на широкие экраны выходит фильм «Zомбоящик» от Comedy Club Production. В картине снялись 30 звезд канала ТНТ — от Ольги Бузовой до Гарика Мартиросяна. Создатели ленты отмечают, что в ней собраны все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино.
За два дня до старта проката в Москве состоялась звездная премьера картины. На мероприятии, прошедшем в «Октябре», были замечены Наталья Рудова, Алена Водонаева, Миша Марвин, Бьянка, Катя Лель и многие другие селебрити.
Марину Кравец, Антона Лирника, Гарика Харламова, Станислава Ярушина, Гарика Мартиросяна и Азамата Мусагалиева в этот вечер можно было увидеть и в фойе кинотеатра, и на экране. А вот Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов и Анна Хилькевич, также принявшие участие в съемках ленты, не смогли посетить премьеру, так как улетели на заслуженный отдых, однако они поддержали фильм на своих страницах в соцсетях.
«Zомбоящик»: в Москве состоялась премьера самого нашумевшего фильма зимы
25 января на широкие экраны выходит фильм «Zомбоящик» от Comedy Club Production. В картине снялись 30 звезд канала ТНТ — от Ольги Бузовой до Гарика Мартиросяна. Создатели ленты отмечают, что в ней собраны все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино.
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