25 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Селфи». В этот вечер прошли по красной дорожке прямиком в зрительный зал Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Хабенский, Надежда и Анна Михалковы и другие знаменитости.

«Селфи» — так называется третий фильм, снятый по книге писателя Сергея Минаева (первыми двумя стали обе части «Духless»). Сюжет триллера рассказывает об успешном телеведущем Владимире Богданове, который неожиданно узнает, что у него есть двойник, который вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями.

В главной роли — Константин Хабенский. Именно его особенно ждали на премьере, которая прошла 25 января. Актер появился под конец, чем привлек всеобщее внимание, однако в свойственной манере держался сдержанно при общении с журналистами. В главной роли — Константин Хабенский. Именно его особенно ждали на премьере, которая прошла 25 января. Актер появился под конец, чем привлек всеобщее внимание, однако в свойственной манере держался сдержанно при общении с журналистами.

В тот вечер в кинотеатре также были замечены Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Мария Федорова, Елена Летучая, Анна и Надежды Михалковы, Оксана Акиньшина и другие.