«Селфи» — так называется третий фильм, снятый по книге писателя Сергея Минаева (первыми двумя стали обе части «Духless»). Сюжет триллера рассказывает об успешном телеведущем Владимире Богданове, который неожиданно узнает, что у него есть двойник, который вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями.
В тот вечер в кинотеатре также были замечены Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Мария Федорова, Елена Летучая, Анна и Надежды Михалковы, Оксана Акиньшина и другие.
Паулинка хороша
Паулинка хороша
Блин, тоска. Черный - наше все, а других цветов словно не существует. Застряли в моде 10-летней давности и носят траур.