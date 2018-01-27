26 января в первом павильоне «Мосфильма» прошла торжественная Церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел». На красной дорожке фотографам позировали звезды российского и советского кино и деятели искусства.

В последнюю субботу января «Мосфильм» распахнул свои двери, чтобы поприветствовать гостей и номинантов премии «Золотой орел-2018». Одной из первых на красной дорожке появилась Елизавета Боярская, с нее же началось награждение — актрисе вручили статуэтку за лучшую женскую роль на телевидении.



Главными «соперниками» вечера можно назвать фильмы «Время первых» и «Салют-7» — из номинации в номинацию награды уходили то к одной, то к другой картине. Главным героем вечера стал Андрей Звягинцев — режиссера поздравили с номинацией на премию «Оскар», вручили специальный приз за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу, а также удостоили награды за лучшую режиссерскую работу.

Самым трогательным моментом вечера стало награждение Ирины Горбачевой за лучшую женскую роль в кино, а именно — в фильме «Аритмия». Актриса обошла таких легендарных артисток, как Марина Неелова и Алиса Фрейндлих, поэтому, стоя на сцене, не смогла сдержать слез радости. Самым трогательным моментом вечера стало награждение Ирины Горбачевой за лучшую женскую роль в кино, а именно — в фильме «Аритмия». Актриса обошла таких легендарных артисток, как Марина Неелова и Алиса Фрейндлих, поэтому, стоя на сцене, не смогла сдержать слез радости.

Коллега Горбачевой по «Аритмии» Александр Яценко также был номинирован на премию «Лучшая мужская роль в кино», однако уступил награду Евгению Миронову.



Главной интригой вечера являлась, конечно, категория «Лучший фильм», номинантами которой стали картины «Время первых», «Нелюбовь», «Большой», «Аритмия» и «Салют-7». Явного лидера среди этих кинолент не было, поэтому до последнего оставалось загадкой, кому же достанется статуэтка. В завершении вечера тайна была раскрыта — победу в этой номинации одержал «Салют-7».

Полный список победителей премии

«Лучший игровой фильм»: «Салют-7», режиссер Клим Шипенко

«Лучшая режиссерская работа»: Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»

«Лучший сценарий»: Анастасия Пальчикова, «Большой»

«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)»: «Анна Каренина», режиссер Карен Шахназаров

«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)»: «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский

«Лучшая женская роль на телевидении»: Елизавета Боярская», «Анна Каренина»

«Лучшая мужская роль на телевидении»: Сергей Пускепалис, «А у нас во дворе»

Специальный приз Национальной академией кинематографических искусств и наук: Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу

«Лучший неигровой фильм»: «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина

«Лучший короткометражный фильм»: «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков

«Лучшая мужская роль второго плана»: Владимир Ильин, «Время первых»

«Лучшая женская роль второго плана»: Алиса Фрейндлих, «Карп отмороженный»

«Лучшая мужская роль в кино»: Евгений Миронов, «Время первых»

«Лучшая женская роль в кино»: Ирина Горбачева, «Аритмия»

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф»: Александр Калягин

«Лучший зарубежный фильм в российском прокате»: «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), Великобритания и Польша

«Лучший анимационный фильм»: «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова

«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам»: «Последний богатырь», Петр Горшенин, Ольга Афиногенова

«Лучшие визуальные эффекты»: «Время первых», Студия визуальных эффектов CGF

«Лучшая работа художника-постановщика»: Сергей Февралев, Юлия Макушина, «Анна Каренина. История Вронского»

«Лучшая работа художника по костюмам»: Екатерина Шапкайц, «Викинг»

«Лучшая музыка к фильму»: Юрий Потеенко, «Время первых»

«Лучший монтаж фильма»: Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»

«Лучшая работа звукорежиссера»: Владимир Литровник, Павел Дореули, «Викинг»

«Лучшая операторская работа»: Игорь Гринякин, «Викинг»

