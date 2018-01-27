В последнюю субботу января «Мосфильм» распахнул свои двери, чтобы поприветствовать гостей и номинантов премии «Золотой орел-2018». Одной из первых на красной дорожке появилась Елизавета Боярская, с нее же началось награждение — актрисе вручили статуэтку за лучшую женскую роль на телевидении.
Главными «соперниками» вечера можно назвать фильмы «Время первых» и «Салют-7» — из номинации в номинацию награды уходили то к одной, то к другой картине. Главным героем вечера стал Андрей Звягинцев — режиссера поздравили с номинацией на премию «Оскар», вручили специальный приз за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу, а также удостоили награды за лучшую режиссерскую работу.
Коллега Горбачевой по «Аритмии» Александр Яценко также был номинирован на премию «Лучшая мужская роль в кино», однако уступил награду Евгению Миронову.
Главной интригой вечера являлась, конечно, категория «Лучший фильм», номинантами которой стали картины «Время первых», «Нелюбовь», «Большой», «Аритмия» и «Салют-7». Явного лидера среди этих кинолент не было, поэтому до последнего оставалось загадкой, кому же достанется статуэтка. В завершении вечера тайна была раскрыта — победу в этой номинации одержал «Салют-7».
Полный список победителей премии
«Лучший игровой фильм»: «Салют-7», режиссер Клим Шипенко
«Лучшая режиссерская работа»: Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»
«Лучший сценарий»: Анастасия Пальчикова, «Большой»
«Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)»: «Анна Каренина», режиссер Карен Шахназаров
«Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)»: «Оптимисты», режиссер Алексей Попогребский
«Лучшая женская роль на телевидении»: Елизавета Боярская», «Анна Каренина»
«Лучшая мужская роль на телевидении»: Сергей Пускепалис, «А у нас во дворе»
Специальный приз Национальной академией кинематографических искусств и наук: Александр Звягинцев за серию фильмов, посвященных Нюрнбергскому процессу
«Лучший неигровой фильм»: «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина
«Лучший короткометражный фильм»: «Время жить, время умирать», режиссер Михаил Поляков
«Лучшая мужская роль второго плана»: Владимир Ильин, «Время первых»
«Лучшая женская роль второго плана»: Алиса Фрейндлих, «Карп отмороженный»
«Лучшая мужская роль в кино»: Евгений Миронов, «Время первых»
«Лучшая женская роль в кино»: Ирина Горбачева, «Аритмия»
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф»: Александр Калягин
«Лучший зарубежный фильм в российском прокате»: «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent), Великобритания и Польша
«Лучший анимационный фильм»: «Два трамвая», режиссер Светлана Андрианова
«Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам»: «Последний богатырь», Петр Горшенин, Ольга Афиногенова
«Лучшие визуальные эффекты»: «Время первых», Студия визуальных эффектов CGF
«Лучшая работа художника-постановщика»: Сергей Февралев, Юлия Макушина, «Анна Каренина. История Вронского»
«Лучшая работа художника по костюмам»: Екатерина Шапкайц, «Викинг»
«Лучшая музыка к фильму»: Юрий Потеенко, «Время первых»
«Лучший монтаж фильма»: Сергей Бесеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»
«Лучшая работа звукорежиссера»: Владимир Литровник, Павел Дореули, «Викинг»
«Лучшая операторская работа»: Игорь Гринякин, «Викинг»
Михалкова - мои глаза вытекли!!!! Ей 50 лет?
Анна Михалкова здесь очень хорошо выглядит.
Анна Михалкова здесь очень хорошо выглядит.
Елена Лядова вроде была беременна в начале осени, разве нет?