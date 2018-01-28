Буквально накануне «Грэмми» западные звезды собрались на серии вечеринок, посвященных грядущей церемонии вручения престижной премии. Гости мероприятий и их роскошные наряды — в материале Woman.ru.

1 2 3 ... 30 Бейонсе и Джей Зи на Roc Nation Pre-Grammy Brunch

В субботу, 27 января, в Нью-Йорке состоялись две фешенебельных вечеринки, приуроченных к церемонии вручения премии Grammy, которая пройдет в воскресенье вечером.



Сначала западные звезды посетили бранч Roc Nation — компании, принадлежащей рэперу Джей Зи. К известному музыканту пришли его друзья и поклонники творчества, а также видные представители киноиндустрии.

Среди гостей были замечены Мэрайя Кери, Винни Харлоу, Джейден Смит, Сьюзан Сарандон, Бруклин Бекхэм, Игги Азалия и многие другие знаменитости. Среди гостей были замечены Мэрайя Кери, Винни Харлоу, Джейден Смит, Сьюзан Сарандон, Бруклин Бекхэм, Игги Азалия и многие другие знаменитости.

Сам рэпер и его супруга Бейонсе также присутствовали на бранче в One World Trade Center, однако проигнорировали красную дорожку. Поп-певица не стала позировать светским фотографами и внутри обсерватории, однако почти сразу выложила фотографии на собственном сайте. Для мероприятия Бейонсе выбрала платья с двумя волнующими разрезами и глубоким декольте от Ralph&Russo, дополнив его босоножками Giseuppe Zanotti и украшениями Lorraine Schwartz.



Вечером почти в том же составе западные звезды, облачившись в элегантные наряды, посетили гала-концерте Клайва Дэвиса. На красной дорожке позировали Крисси Тейген с Джоном Леджендом, Пинк, Кэти Холмс, Ивана Трамп и другие светские персоны. Мэрайя Кери, Бейонсе и Джей Зи пришли на гала-вечер в обход красной дорожки и присоединились к гостям уже на благотворительном концерте.