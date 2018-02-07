4 марта в Crocus City Hall состоится первая музыкальная премия «Жара Music Awards». Чуть меньше чем за месяц до этого события учредитель премии — телеканал «Жара» — собрал звезд шоу-бизнеса в ресторане Backstage.
Ведущие вечеринки отметили, что музыкальная премия телеканала «Жара» является самой честной, ведь за номинантов будут голосовать сами звезды прямо во время церемонии награждения. На что гости в шутку отметили, что за месяц до мероприятия у номинированных исполнителей есть время и возможность подружиться с коллегами по цеху.
На препати «Жары Music Awards» царила дружеская атмосфера — артисты танцевали под песни друг друга и наслаждались общением. В тот вечер на танцполе и за столиками были замечены Елена Летучая, Александр Панайотов, Джиган, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Татьяна Терешина и другие. Полный фотоотчет смотрите в нашей галерее.
опаньки!!!! вот это Лель !!!!
Ужас, никто не понравился.
Пыньзарь красотка понравилась!
Пынзарь не узнала светится как новый унитаз
Какая профессия у женщины по фамилии Пынзарь? Савичева и Агаларов - певцы, Пригожин - продюсер, Федорова - главред. КТО есть Пынзарь?
Катя Лель как из соседнего села приехала на дискотеку...Елена Летучая обабивается по тихонечку, может вышла неудачно, конечно... но ей бы пора уже забеременеть (сама рассказывала, как мечтает троих родить, пора план начинать) от горячо любимого молодого мужа... соракет на носу
Терёшина космическая...
Елена Летучая обабивается по тихонечку, может вышла неудачно, конечно... но ей бы пора уже забеременеть (сама рассказывала, как мечтает троих родить, пора план начинать) от горячо любимого молодого мужа... соракет на носу
И у Погребняк ниче такое личико. Совсем не худенькая:). Тоже никто не зацепил, как со свалки оделись. А Лель хоть бы раз оделась прилично.
Пыньзарь красотка понравилась!