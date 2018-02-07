6 февраля прошла препати премии «Жара Music Awards». Организаторы мероприятия тепло приветствовали звездных гостей в ресторане Backstage. На вечеринке были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Елена Летучая, Юлия Савичева, Мария Погребняк и другие.

4 марта в Crocus City Hall состоится первая музыкальная премия «Жара Music Awards». Чуть меньше чем за месяц до этого события учредитель премии — телеканал «Жара» — собрал звезд шоу-бизнеса в ресторане Backstage.

Организаторы «Жара Music Awards» в лице Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова первыми вышли на сцену, чтобы поблагодарить всех присутствующих за интерес и поддержку. Организаторы «Жара Music Awards» в лице Эмина Агаларова, Григория Лепса и Сергея Кожевникова первыми вышли на сцену, чтобы поблагодарить всех присутствующих за интерес и поддержку.

Ведущие вечеринки отметили, что музыкальная премия телеканала «Жара» является самой честной, ведь за номинантов будут голосовать сами звезды прямо во время церемонии награждения. На что гости в шутку отметили, что за месяц до мероприятия у номинированных исполнителей есть время и возможность подружиться с коллегами по цеху.



На препати «Жары Music Awards» царила дружеская атмосфера — артисты танцевали под песни друг друга и наслаждались общением. В тот вечер на танцполе и за столиками были замечены Елена Летучая, Александр Панайотов, Джиган, Юлия Савичева, Юлия Барановская, Татьяна Терешина и другие. Полный фотоотчет смотрите в нашей галерее.