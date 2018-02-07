07.02.2018
5 февраля в ресторане Assunta Madre состоялась шестая торжественная церемония вручения премии Elle International Beauty Awards 2018, в рамках которой были выбраны лучшие косметические средства года.
  • Наталья Бочарникова (Lancome), Наталья Шкулева (Elle), Анна Чокина (L`oreal Paris), Шабанов Эдгар (Clarins)
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    Наталья Бочарникова (Lancome), Наталья Шкулева (Elle), Анна Чокина (L`Oreal Paris), Эдгар Шабанов (Clarins)

Церемония вручения наград собрала ключевых представителей beauty-индустрии в России. Гала-вечер приветственным словом открыли Президент Херст Шкулев Груп Виктор Шкулев и главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина. Ведущими мероприятия выступили директор отдела красоты Elle Мария Тараненко и известный российский актер и телеведущий Иван Чуйков. 

После торжественной церемонии вручения премии для гостей выступила группа Triangle Sun, а кульминацией вечера стало выступление Сергея Лазарева. За настроение гостей отвечал DJ Федор Фомин, за креативное флористическое оформление – команда бутика цветов и арт-подарков Amnesia. 

За шесть лет существования премия стала одной из самых престижных в мире красоты — в первую очередь благодаря тому, что является абсолютно независимой. Победителей традиционно определили beauty-директоры Elle из 46 стран с помощью тайного голосования. Основываясь на своем собственном опыте, они выбрали самые эффективные и революционные средства в разных категориях ухода и макияжа.

Победителями премии Elle International Beauty Awards 2018 стали:
 

Категория «Макияж» 

  • Тушь: Dior - Diorshow Pump'N'Volume 
  • Помада: NARS - Powermatte Lip Pigment 
  • Тональная основа: Chanel - Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation

Категория «Уход за кожей лица»  

  • Увлажнение: Sisley - Black Rose Skin Infusion Cream 
  • Ночной уход: Lancome - Visionnaire Crescendo 
  • Маска: Kiehl's - Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque

Категория «Уход за телом» 

  • Крем для тела: L'Occitane - Shea Butter Ultra Rich Body Cream 
  • Защита от солнца: Vichy - Ideal Soleil Anti-Sand Milk 
  • Фитнес: Clarins - Body Fit

Категория «Уход за волосами» 

  • Шампунь: Kerastase - Aura Botanica Bain Miccelaire 
  • Кондиционер: L'Oreal Paris – Botanicals Fresh Care Coriander Strenght Cure Masque 
  • Сухой шампунь: Ouai - Dry Shampoo Foam

Категория «Аромат» 

  • Gucci - Bloom 


Результаты премии Elle International Beauty Awards 2018, а также советы и комментарии экспертного жюри опубликованы в февральском номере журнала Elle. 

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