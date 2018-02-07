5 февраля в ресторане Assunta Madre состоялась шестая торжественная церемония вручения премии Elle International Beauty Awards 2018, в рамках которой были выбраны лучшие косметические средства года.



1 2 3 ... 34 Наталья Бочарникова (Lancome), Наталья Шкулева (Elle), Анна Чокина (L`Oreal Paris), Эдгар Шабанов (Clarins)

Церемония вручения наград собрала ключевых представителей beauty-индустрии в России. Гала-вечер приветственным словом открыли Президент Херст Шкулев Груп Виктор Шкулев и главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина. Ведущими мероприятия выступили директор отдела красоты Elle Мария Тараненко и известный российский актер и телеведущий Иван Чуйков.

После торжественной церемонии вручения премии для гостей выступила группа Triangle Sun, а кульминацией вечера стало выступление Сергея Лазарева. За настроение гостей отвечал DJ Федор Фомин, за креативное флористическое оформление – команда бутика цветов и арт-подарков Amnesia. После торжественной церемонии вручения премии для гостей выступила группа Triangle Sun, а кульминацией вечера стало выступление Сергея Лазарева. За настроение гостей отвечал DJ Федор Фомин, за креативное флористическое оформление – команда бутика цветов и арт-подарков Amnesia.

За шесть лет существования премия стала одной из самых престижных в мире красоты — в первую очередь благодаря тому, что является абсолютно независимой. Победителей традиционно определили beauty-директоры Elle из 46 стран с помощью тайного голосования. Основываясь на своем собственном опыте, они выбрали самые эффективные и революционные средства в разных категориях ухода и макияжа.



Победителями премии Elle International Beauty Awards 2018 стали:



Категория «Макияж»

Тушь: Dior - Diorshow Pump'N'Volume

Помада: NARS - Powermatte Lip Pigment

Тональная основа: Chanel - Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation

Категория «Уход за кожей лица»

Увлажнение: Sisley - Black Rose Skin Infusion Cream

Ночной уход: Lancome - Visionnaire Crescendo

Маска: Kiehl's - Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque

Категория «Уход за телом»

Крем для тела: L'Occitane - Shea Butter Ultra Rich Body Cream

Защита от солнца: Vichy - Ideal Soleil Anti-Sand Milk

Фитнес: Clarins - Body Fit

Категория «Уход за волосами»

Шампунь: Kerastase - Aura Botanica Bain Miccelaire

Кондиционер: L'Oreal Paris – Botanicals Fresh Care Coriander Strenght Cure Masque

Сухой шампунь: Ouai - Dry Shampoo Foam

Категория «Аромат»

Gucci - Bloom





Результаты премии Elle International Beauty Awards 2018, а также советы и комментарии экспертного жюри опубликованы в февральском номере журнала Elle.