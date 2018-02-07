Церемония вручения наград собрала ключевых представителей beauty-индустрии в России. Гала-вечер приветственным словом открыли Президент Херст Шкулев Груп Виктор Шкулев и главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина. Ведущими мероприятия выступили директор отдела красоты Elle Мария Тараненко и известный российский актер и телеведущий Иван Чуйков.
За шесть лет существования премия стала одной из самых престижных в мире красоты — в первую очередь благодаря тому, что является абсолютно независимой. Победителей традиционно определили beauty-директоры Elle из 46 стран с помощью тайного голосования. Основываясь на своем собственном опыте, они выбрали самые эффективные и революционные средства в разных категориях ухода и макияжа.
Победителями премии Elle International Beauty Awards 2018 стали:
Категория «Макияж»
- Тушь: Dior - Diorshow Pump'N'Volume
- Помада: NARS - Powermatte Lip Pigment
- Тональная основа: Chanel - Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation
Категория «Уход за кожей лица»
- Увлажнение: Sisley - Black Rose Skin Infusion Cream
- Ночной уход: Lancome - Visionnaire Crescendo
- Маска: Kiehl's - Calendula & Aloe Soothing Hydration Masque
Категория «Уход за телом»
- Крем для тела: L'Occitane - Shea Butter Ultra Rich Body Cream
- Защита от солнца: Vichy - Ideal Soleil Anti-Sand Milk
- Фитнес: Clarins - Body Fit
Категория «Уход за волосами»
- Шампунь: Kerastase - Aura Botanica Bain Miccelaire
- Кондиционер: L'Oreal Paris – Botanicals Fresh Care Coriander Strenght Cure Masque
- Сухой шампунь: Ouai - Dry Shampoo Foam
Категория «Аромат»
- Gucci - Bloom
Результаты премии Elle International Beauty Awards 2018, а также советы и комментарии экспертного жюри опубликованы в февральском номере журнала Elle.