Уже через неделю влюбленные парочки будут отмечать День святого Валентина. И этот праздник как нельзя лучше подходит для того, чтобы посмотреть вдвоем романтическую мелодраму (по крайней мере, девушки такой жест точно оценят).
14 февраля во всех кинотеатрах стартует показ фильма «Лед». Главных героев, влюбленных друг в друга, в картине сыграли Аглая Тарасова и Милош Бикович, которые и в настоящей жизни являются парой. Актеры с гордостью представили свою работу на звездной премьере, которая прошла 7 февраля в кинотеатре «Октябрь».
Сюжет картины разворачивается вокруг девушки Нади, которая с детства мечтала стать чемпионкой по фигурному катанию. Благодаря своему упорству главная героиня становится знаменитой фигуристкой, однако на пути к мечте ее ждет настоящее испытание...
Одними из первых фильм оценили Татьяна Навка, Алла Пугачева, Ксения Раппопорт, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Катерина Шпица и другие знаменитости.
Они растопили «Лед»: звездный аншлаг на премьере самой романтической мелодрамы зимы
Уже через неделю влюбленные парочки будут отмечать День святого Валентина. И этот праздник как нельзя лучше подходит для того, чтобы посмотреть вдвоем романтическую мелодраму (по крайней мере, девушки такой жест точно оценят).
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как надоели эти лица
Не знаю кто такая Калашникова, но оделась она не в тему. Аглая с возрастом стала очень интересная женщина
Кто в джинсах и рубашонках, кто в вечерних платьях( не каст имею в виду). Муж Летучей гардероб не нашёл?
Тарасова с парнем красивые, кино смотреть не буду, все лица надоели, у всех на фотках непропорционально худые ноги.
Лемешева жуть, нацепить на себя этот прикид с огромным черепом, мда...
Какие все таки на фото все молодые да гладкие))) Смотрела недавно "Селфи" с Бондарчуком. Так он там совсем не молодой и гладкий,а прямо уже в возарсте мужик,с морщинами и возрастным лицом
На удивление, Федор Бондарчук и Алла Пугачева вместе на фото выглядят весьма органично. Ближе по возрасту, что ли...
все так стараются, но как мартышки и очки. Во времена моей юнности “худсовет“ прививал чувство стиля и хорошего вкуса. Не всем свобода выбора напользу...
Какой неприятный сын внешне у Бондарчуков.
Алла уже усыхать начала..Что ж поделаешь,старость.