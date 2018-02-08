7 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Лед». По красной дорожке в зрительный зал прошли Алла Пугачева, Федор Бондарчук, Агния Дитковските, Филипп Киркоров и другие селебрити.

Уже через неделю влюбленные парочки будут отмечать День святого Валентина. И этот праздник как нельзя лучше подходит для того, чтобы посмотреть вдвоем романтическую мелодраму (по крайней мере, девушки такой жест точно оценят).



14 февраля во всех кинотеатрах стартует показ фильма «Лед». Главных героев, влюбленных друг в друга, в картине сыграли Аглая Тарасова и Милош Бикович, которые и в настоящей жизни являются парой. Актеры с гордостью представили свою работу на звездной премьере, которая прошла 7 февраля в кинотеатре «Октябрь».



Сюжет картины разворачивается вокруг девушки Нади, которая с детства мечтала стать чемпионкой по фигурному катанию. Благодаря своему упорству главная героиня становится знаменитой фигуристкой, однако на пути к мечте ее ждет настоящее испытание...



Одними из первых фильм оценили Татьяна Навка, Алла Пугачева, Ксения Раппопорт, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Катерина Шпица и другие знаменитости.