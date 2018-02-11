10 февраля в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся концерт Big Love Show. На сцену в тот вечер вышли Егор Крид, Ольга Бузова, Ани Лорак, Тимати, Нюша, Natan, Светлана Лобода и другие.

Ежегодно Big Love Show собирает в «Олимпийском» тысячи любителей отечественной поп-музыки и самых популярных артистов нашей страны. В этом году грандиозному празднику любви исполняется 10 лет!

Юбилейный концерт прошел на славу. В стенах спорткомплекса собрались порядка 20 тысяч зрителей, чтобы посмотреть выступления Елены Темниковой, Тимати, Ольги Бузовой, Макса Барских, Ани Лорак, Светланы Лободы, Димы Билана и других исполнителей. Юбилейный концерт прошел на славу. В стенах спорткомплекса собрались порядка 20 тысяч зрителей, чтобы посмотреть выступления Елены Темниковой, Тимати, Ольги Бузовой, Макса Барских, Ани Лорак, Светланы Лободы, Димы Билана и других исполнителей.

В тот вечер на сцену вышли и дебютанты Big Love Show — Мари Краймбрери, T-Fest, Мальбэк и Сюзанна, Артем Пивоваров, — которых публика встречала очень тепло.



Но больше всех аплодисментов сорвала, конечно, Ольга Бузова. В чем феномен певицы, понять невозможно, однако люди ее боготворят. Вместе с Бузовой «Олимпийский» хором спел две ее песни, после чего зрители, сидящие на VIP-местах, выбежали в фойе, чтобы иметь возможность посмотреть на Ольгу вблизи. Под крики толпы и вспышки фотокамер Бузова прошла к пресс-волу, после чего любезно дала интервью всем журналистам, обступившим ее. К слову, в тот вечер не все артисты были так благосклонны — Светлана Лобода, Елена Темникова и Тимати к журналистам и фотографам так и не вышли.