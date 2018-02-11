Ежегодно Big Love Show собирает в «Олимпийском» тысячи любителей отечественной поп-музыки и самых популярных артистов нашей страны. В этом году грандиозному празднику любви исполняется 10 лет!
В тот вечер на сцену вышли и дебютанты Big Love Show — Мари Краймбрери, T-Fest, Мальбэк и Сюзанна, Артем Пивоваров, — которых публика встречала очень тепло.
Но больше всех аплодисментов сорвала, конечно, Ольга Бузова. В чем феномен певицы, понять невозможно, однако люди ее боготворят. Вместе с Бузовой «Олимпийский» хором спел две ее песни, после чего зрители, сидящие на VIP-местах, выбежали в фойе, чтобы иметь возможность посмотреть на Ольгу вблизи. Под крики толпы и вспышки фотокамер Бузова прошла к пресс-волу, после чего любезно дала интервью всем журналистам, обступившим ее. К слову, в тот вечер не все артисты были так благосклонны — Светлана Лобода, Елена Темникова и Тимати к журналистам и фотографам так и не вышли.
Мне кажется, Бузова скоро с ума сойдет от своей офигительности, по фото такое ощущение, что она всерьез уверена, что концерт на самом деле в ее честь был. Посмотреть на остальных - Гагарина, Лорак, Ёлка - стоят нормально, не кончая от самих себя. У Бузовой как припадок эпилептический начинается...
А Тимати дочке уже пора по рукам давать, она вроде не настолько маленькая уже, чтобы при каждом удобном случае пальцы в нос совать.
Кто все эти люди?! Почему они так странно одеты? Это что, мода такая нынче?
Была на данном концерте, на самом деле Бузова переплюнула всех профессиональных певцов, зал ревел от неё, если б там не была, не поверила бы ни за что.
Бузова умочка!!!! Побольше бы таких людей,может быть и мир был бы добрее.
Интересно,когда-нибудь шумиха с Бузовой утихнет?
Почему женщины перестали красиво одеваться?? Как же надоели эти лохмотья и рубища.
Бузова тут красивая! Может ей челку сделать)
Нормально бузова выглядит. Ничего особенного ужасного не вижу. Почему ее трансом обзывали? Грудь плоская и попа не как у Кардашьян? Что выросло, то выросло. Обязательно нужно силиконовые шары во все места вставлять?
Чё за сброд, я их никого не знаю-Артики, Натики-кто это, Бузову обязательно надо было выделить-хотя она выглядит не лучше и не хуже других, Элвира т-не знаю кто это но выглядит как алкашка из 90-ых.
Криду на лечение еще не собирют? Ну слабоумие же налицо