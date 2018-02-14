Ежегодно в середине февраля журнал Marie Claire организует премию в области красоты Prix D'Excellence de la Beaute 2018. Независимое международное жюри определило лучшие бьюти-средства года, и вечеринка по случаю вручения наград состоялась 13 февраля в самом центре Москвы — Музее Отечественной войны 1812 года.
По традиции награды вручали звезды эстрады, кино и телевидения. В зале за бокалом игристого и приятными светскими беседами были замечены Елена Летучая, Андрей Малахов, Маргарита Мамун, Екатерина Стриженова, Дарья Мороз, Елена Захарова, Глафира Тарханова и другие знаменитости.
Гостей мероприятия развлекали музыканты, исполняющие каверы на популярные композиции. Все присутствующие ушли домой не с пустыми руками — гостям и участникам премии были вручены подарочные пакеты с продуктами различных косметических марок.
Летучая, Стриженова, Мамун и другие звезды назвали лучшие косметические средства года
Ежегодно в середине февраля журнал Marie Claire организует премию в области красоты Prix D'Excellence de la Beaute 2018. Независимое международное жюри определило лучшие бьюти-средства года, и вечеринка по случаю вручения наград состоялась 13 февраля в самом центре Москвы — Музее Отечественной войны 1812 года.
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Леночка Кулецкая-чудо как хороша!
Какие же Шкулевы все страшные
У Летучей всегда были проблемы с выбором и фасоном одежды. То висячую грудь не способна в бюстгальтер вложить, то сейчас надела платье на 3 размера меньше. Все перетянуто складками по плечам.