13 февраля журнал Marie Claire провел ежегодную премию Prix D'Excellence de la Beaute, в рамках которой были названы лучшие бьюти-средства. Награды в тот вечер вручали Екатерина Стриженова, Елена Кулецкая, Наталья Османн и другие.

Ежегодно в середине февраля журнал Marie Claire организует премию в области красоты Prix D'Excellence de la Beaute 2018. Независимое международное жюри определило лучшие бьюти-средства года, и вечеринка по случаю вручения наград состоялась 13 февраля в самом центре Москвы — Музее Отечественной войны 1812 года.



По традиции награды вручали звезды эстрады, кино и телевидения. В зале за бокалом игристого и приятными светскими беседами были замечены Елена Летучая, Андрей Малахов, Маргарита Мамун, Екатерина Стриженова, Дарья Мороз, Елена Захарова, Глафира Тарханова и другие знаменитости.



Гостей мероприятия развлекали музыканты, исполняющие каверы на популярные композиции. Все присутствующие ушли домой не с пустыми руками — гостям и участникам премии были вручены подарочные пакеты с продуктами различных косметических марок.