День святого Валентина — праздник, благодаря которому влюбленные могут лишний раз напомнить вторым половинкам о своих чувствах. Многие пары предпочитают провести этот день активно — например, пойти на концерт. Тем более, что канал МУЗ-ТВ традиционно собирает популярных артистов и устраивает в Кремле невероятное шоу.
Этот год не стал исключением. 14 февраля романтическому вечеру предпочли выступление на сцене Государственного Кремлевского Дворца Ольга Бузова, Эмин Агаларов, группа A'Studio, Анна Семенович, Кристина Орбакайте, Егор Крид и другие исполнители. Ведущими праздника стали Глюк'оZa и Тимур Родригез.
Для зрителей артисты исполнили свои самые популярные песни о любви. Многие номера звезд сопровождались выступлениями балета Todes, а само шоу получилось невероятно красивым и романтичным.
Где — и с кем! — Бузова, Семенович и Глюк'оZa отметили День всех влюбленных
День святого Валентина — праздник, благодаря которому влюбленные могут лишний раз напомнить вторым половинкам о своих чувствах. Многие пары предпочитают провести этот день активно — например, пойти на концерт. Тем более, что канал МУЗ-ТВ традиционно собирает популярных артистов и устраивает в Кремле невероятное шоу.
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Бузова хороша в этом образе, новая прическа очень украшает. Орбакайте что-то все больше похожа на маму, в плане полной потери вкуса, в супер мини похожа на старую девочку.
Топурия неприятно удивляет в последнее время. Выглядит плохо и наряды не эффектные как обычно.
Бузова хороша в этом образе, новая прическа очень украшает. Орбакайте что-то все больше похожа на маму, в плане полной потери вкуса, в супер мини похожа на старую девочку.
Бузова молодец и выглядит очень красиво!
Вот противно всё-таки на голый пупок смотреть.
такое чувство что всех в коридоре у туалета фотографировали
Что на Семенович?Кошмар какой-то ..на ее формы, только такие наряды одевать, как баба на чайник, еще и в прозрачном, омерзительно
Глюкоза красивше всех. И некая Вебер, не знаю кто это, но хороша.
Глюкоза красивше всех. И некая Вебер - хороша, хоть и не знаю кто это.