14 февраля телеканал МУЗ-ТВ по традиции устроил праздничный концерт в честь Дня всех влюбленных. Со сцены Государственного Кремлевского Дворца причастных к этому празднику зрителей поздравили Ольга Бузова, Кристина Орбакайте, Елена Темникова, Егор Крид и другие.

День святого Валентина — праздник, благодаря которому влюбленные могут лишний раз напомнить вторым половинкам о своих чувствах. Многие пары предпочитают провести этот день активно — например, пойти на концерт. Тем более, что канал МУЗ-ТВ традиционно собирает популярных артистов и устраивает в Кремле невероятное шоу.



Этот год не стал исключением. 14 февраля романтическому вечеру предпочли выступление на сцене Государственного Кремлевского Дворца Ольга Бузова, Эмин Агаларов, группа A'Studio, Анна Семенович, Кристина Орбакайте, Егор Крид и другие исполнители. Ведущими праздника стали Глюк'оZa и Тимур Родригез.



Для зрителей артисты исполнили свои самые популярные песни о любви. Многие номера звезд сопровождались выступлениями балета Todes, а само шоу получилось невероятно красивым и романтичным.