На днях Меган Маркл и Принц Гарри посетили шотландский город Эдинбург, где у них был запланирован целый ряд мероприятий — от серьезных до развлекательных. Побывав во всех главных замках и дворцах, будущая семейная пара спустилась с небес на землю и встретилась с сотрудниками благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным.
Пока жители Эдинбурга, да и все шотландцы выражали восторг по поводу приезда Гарри и Меган, сотрудники таблоидов энергично строчили заметки о том, как Меган в очередной раз дала маху. А если быть точнее, не подала руку, когда это нужно было сделать.
А ведь эмоциональная Меган всего лишь обняла на прощание Элис Томпсон, основательницу организации Social Bite, которая помогает бездомным. Сама «жертва» оплошности Маркл вспоминает этот казус так: «Я протянула ей руку для рукопожатия, но она, вместо того, чтобы сделать то же самое, ответила мне объятием… Меган и Гарри оказались гораздо более приземленными, чем я представляла их себе». Будущая жена принца ситуацию никак не комментирует и продолжает улыбаться журналистам.
да она так рада, что входит в королевскую семью, что готова всех обнять и целовать, уж такая у нее широкая душа..и она всегда будет нарушать этот протокол, ведь в жены он берет простолюдинку...
Молодец! Правильно все сделала.
Ну вот как еще? Человек все свои 36 лет жил обычной жизнью американской женщины, если не брать в счет ее деятельность. И тут сразу такие ограничения и запреты, к которым сложно привыкнуть.
Она радушно ответила на выраженную ей симпатию. Все эти :королевские: правила, полная чушь.
Мегаша, жги!))
не просто простолюдинку. а 37 летнюю даму, бывавшую замужем 3-4 раза с ниггерийскими генами (отец негр), .
Не, она еще не приступала к нарушению протокола. Вот когда она родит миленьких негриков с рыжей шевелюрой, вот тогда....
Вот ведь брешет)))