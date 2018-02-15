Будущая жена принца Гарри, актриса Меган Маркл, уже не раз нарушала правила поведения королевских особ, которым, не дожидаясь свадьбы, обязана следовать вовсю. Вот и во время визита Гарри в Шотландию не обошлось без казусов от хохотушки Меган.

1 2 3 ... 15 Меган Маркл обняла Элис Томпсон на прощание, чем нарушила королевский протокол

На днях Меган Маркл и Принц Гарри посетили шотландский город Эдинбург, где у них был запланирован целый ряд мероприятий — от серьезных до развлекательных. Побывав во всех главных замках и дворцах, будущая семейная пара спустилась с небес на землю и встретилась с сотрудниками благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным.



Пока жители Эдинбурга, да и все шотландцы выражали восторг по поводу приезда Гарри и Меган, сотрудники таблоидов энергично строчили заметки о том, как Меган в очередной раз дала маху. А если быть точнее, не подала руку, когда это нужно было сделать.



«Меган Маркл нарушила королевский протокол!» — пестрят заголовками зарубежные издания. «Меган Маркл нарушила королевский протокол!» — пестрят заголовками зарубежные издания.

А ведь эмоциональная Меган всего лишь обняла на прощание Элис Томпсон, основательницу организации Social Bite, которая помогает бездомным. Сама «жертва» оплошности Маркл вспоминает этот казус так: «Я протянула ей руку для рукопожатия, но она, вместо того, чтобы сделать то же самое, ответила мне объятием… Меган и Гарри оказались гораздо более приземленными, чем я представляла их себе». Будущая жена принца ситуацию никак не комментирует и продолжает улыбаться журналистам.