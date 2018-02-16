По традиции ежегодно в середине февраля журнал GQ устраивает закрытое мероприятие, на котором награждает самых стильных мужчин по версии издания. На сей раз вручение наград прошло в историческом здании на Рождественском бульваре. Лауреаты премии получили статуэтку из рук главного редактора GQ Игоря Гаранина.
Событие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, рэпер Мот пришел на мероприятие вместе с женой Марией, которая совсем недавно стала мамой и выглядела великолепно. Не мог не нанести визит и король отечественной эстрады Филипп Киркоров, который был одним из ведущих премии и объявлял номинации.
За статуэтками на сцену поднялись Дмитрий Маликов, который на весь зал признался жене Елене в любви и поблагодарил ее за сына, а также Эмин Агаларов, Баста, телеведущий Евгений Саввин и Сергей Мазаев. Кроме того на закрытом коктейле присутствовали Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Марина Ким, Джиган, Игорь Крутой, Владимир Яглыч, Антон Беляев, Илья Бачурин и Надежда Сысоева.
Новоиспеченные родители Мот и Мария Мельникова, счастливый отец Дмитрий Маликов и другие гости закрытого коктейля GQ
По традиции ежегодно в середине февраля журнал GQ устраивает закрытое мероприятие, на котором награждает самых стильных мужчин по версии издания. На сей раз вручение наград прошло в историческом здании на Рождественском бульваре. Лауреаты премии получили статуэтку из рук главного редактора GQ Игоря Гаранина.
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- Новоиспеченные родители Мот и Мария Мельникова, счастливый отец Дмитрий Маликов и другие гости закрытого коктейля GQ (14)
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Белов очень нравится. Талантлив, харизматичен и с отменным чувством юмора ( судя по оранжевым валенкам), Пашу ( не знаю кто это) то ли в женской блузке, то ли я отстала от моды. Шелягову все тянет к театрализированным костюмам.
какой кошмар. кто в огород, а кто на прием. но зато у всех одинаково пафосные лица. Нашим звездам дресс-код уточнят необходимо в приглашении (ie, никаких валенок, платьев в пол, "дорого-бохато" и ваши пафосные хари оставьте дома для инстаграмма).
какой кошмар. кто в огород, а кто на прием. но зато у всех одинаково пафосные лица. Нашим звездам дресс-код уточнят необходимо в приглашении (ie, никаких валенок, платьев в пол, "дорого-бохато" и ваши пафосные хари оставьте дома для инстаграмма).
Вот у меня тоже первая мысль при просмотре статьи:почему у наших всегда надменные лица!? И вот это Дорохо-Бохато никуда из наших соотечественников не выкорчевывать....Трендец полный
Как понять "пашу"?я пашУ на благо родины, иди пАшу укусила собака?а самом фото кто?
Как понять "пашу"?я пашУ на благо родины, иди пАшу укусила собака?а самом фото кто?
Что-то у жены Мота фигура здесь не такая, как на других фото. Или брючки неправильно подобраны
Как понять "пашу"?я пашУ на благо родины, иди пАшу укусила собака?а самом фото кто?
какой кошмар. кто в огород, а кто на прием. но зато у всех одинаково пафосные лица. Нашим звездам дресс-код уточнят необходимо в приглашении (ie, никаких валенок, платьев в пол, "дорого-бохато" и ваши пафосные хари оставьте дома для инстаграмма).
Совершенное не понимание этикета! Это не прием, а выгул новых вещей с китайского магазина. Этикета даже не видно. Нашим, действительно, надо присылать бумажку с описанием - что, как и почему одевается. Наши могут и трусы под смокинг одеть. И воокруг будут говорить, что круто.
На первом фото выражение лиц прям пугает, сколько спеси!
Девочки, а кто такая Расида Лакоба? Имя больше похоже на набор букв.