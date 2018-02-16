15 февраля редакция GQ объявила самых стильных мужчин года по версии журнала. Награждение прошло в центре Москвы. Среди гостей коктейля были замечены Дмитрий Маликов, Эмин Агаларов, Елена Летучая, Мот с женой Марией и другие.

По традиции ежегодно в середине февраля журнал GQ устраивает закрытое мероприятие, на котором награждает самых стильных мужчин по версии издания. На сей раз вручение наград прошло в историческом здании на Рождественском бульваре. Лауреаты премии получили статуэтку из рук главного редактора GQ Игоря Гаранина.



Событие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, например, рэпер Мот пришел на мероприятие вместе с женой Марией, которая совсем недавно стала мамой и выглядела великолепно. Не мог не нанести визит и король отечественной эстрады Филипп Киркоров, который был одним из ведущих премии и объявлял номинации.



За статуэтками на сцену поднялись Дмитрий Маликов, который на весь зал признался жене Елене в любви и поблагодарил ее за сына, а также Эмин Агаларов, Баста, телеведущий Евгений Саввин и Сергей Мазаев. Кроме того на закрытом коктейле присутствовали Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Марина Ким, Джиган, Игорь Крутой, Владимир Яглыч, Антон Беляев, Илья Бачурин и Надежда Сысоева.