18 февраля в королевском Альберт-холле состоялась церемония вручения премии BAFTA, которую называют «британским Оскаром». Столь важное событие в киноиндустрии не смогли пропустить и американские актрисы, которые вновь поддержали движение Time's Up. Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс и многие другие селебы надели черное.

В начале января этого года знаменитые красавицы, пришедшие на церемонию «Золотой глобус», все как одна облачились в черные наряды. И неспроста: таким образом голливудские дивы поддержали акцию против харассмента Time's Up. На британской кинопремии BAFTA главным цветом также стал черный — большинство актрис отдали предпочтение платьям и костюмам именно этого цвета. Впрочем, были и те, кто нарушил дресс-код, которого заранее попросили придерживаться гостей мероприятия.

Следовать дресс-коду не стала и российская телеведущая Виктория Боня, которая одной из первых появилась на красной дорожке премии. Звезда Инстаграма пришла на BAFTA в расшитом пайетками мини-платье.



А вот большинство звезд Голливуда надели черное. Настоящий фурор произвела Анджелина Джоли, появившаяся на мероприятии в бархатном платье в пол со смелым разрезом. Поначалу актриса прикрывала декольте элегантной накидкой в тон, но потом эффектно ее сбросила.



Дженнифер Лоуренс, которая в последнее время нечасто радует фанатов выходами в свет, выбрала для церемонии роскошное длинное платье с корсетом. Внимание фотографов обратила на себя и бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас. Модель надела черное платье с многослойной юбкой.



Дресс-код мероприятия соблюли также Сальма Хайек, Марго Робби, Эмма Робертс и многие другие актрисы.



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