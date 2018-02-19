В начале января этого года знаменитые красавицы, пришедшие на церемонию «Золотой глобус», все как одна облачились в черные наряды. И неспроста: таким образом голливудские дивы поддержали акцию против харассмента Time's Up. На британской кинопремии BAFTA главным цветом также стал черный — большинство актрис отдали предпочтение платьям и костюмам именно этого цвета. Впрочем, были и те, кто нарушил дресс-код, которого заранее попросили придерживаться гостей мероприятия.
Следовать дресс-коду не стала и российская телеведущая Виктория Боня, которая одной из первых появилась на красной дорожке премии. Звезда Инстаграма пришла на BAFTA в расшитом пайетками мини-платье.
А вот большинство звезд Голливуда надели черное. Настоящий фурор произвела Анджелина Джоли, появившаяся на мероприятии в бархатном платье в пол со смелым разрезом. Поначалу актриса прикрывала декольте элегантной накидкой в тон, но потом эффектно ее сбросила.
Дженнифер Лоуренс, которая в последнее время нечасто радует фанатов выходами в свет, выбрала для церемонии роскошное длинное платье с корсетом. Внимание фотографов обратила на себя и бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас. Модель надела черное платье с многослойной юбкой.
Дресс-код мероприятия соблюли также Сальма Хайек, Марго Робби, Эмма Робертс и многие другие актрисы.
Чей образ больше всего понравился вам?
Боня просто ваууу во всех смыслах!!!!!
Почему туда пригласили Боню? Она что звезда такая? Наравне с Джоли и Катей Мидлтон? Я не понимаю. И платье еще надела...мама не горюй..
Эмма Робертс ,Кристин Томас ,Лупита Нионго
а мне больше всего понрав. надпись на сумочке Хелены Бонэм Картер)))))p.s. Сальма как всегда как цыганка - платье в цветочек + сама смуглая....
Боня такая дешевизна среди джолли и миддолтон а вы все благородные с породой ее обсуждаете и выходы ее среди королев и мировой знати!
Молодец Боня мировой уровен!
Боня обворожительна!!!
Боня красотка
Нет, ну правда! Зачем эта Боня вообще родилась на свет? Не даёт покоя всем женщинам России своей дерзкой открытостью, неповторимой сексуальностью и откровенной смелостью, жить спокойно!
Появиться на красной дорожке - это не первоочередная задача. Человек сам должен быть талантливым и при деле, тогда будет уважаем и любим. И получать различные премии за это. Вот тогда будем считать теледиву или актрису успешной умничкой.