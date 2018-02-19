17 февраля в торгово-развлекательном комплексе Vegas Крокус Сити состоялось открытие кондитерской солиста группы «Руки вверх» Сергей Жукова и его жены Регины Бурд. Новое кафе с авторскими десертами пара назвала «Любовь и сладости», что полностью отражает стиль жизни Сергея и Регины.

В 2018 году сладкий бизнес певца Сергея Жукова и его жены Регины Бурд вышел на новый уровень. Пара открыла кондитерскую с романтичным названием «Любовь и сладости». Полакомиться авторскими десертами от знаменитостей любой желающий может в ТРК Vegas Крокус Сити.



Открытие кафе прошло с размахом. Гости праздника смогли полюбоваться показательными выступлениями юных фигуристов – учеников школы Ирины Слуцкой, стать свидетелями создания самого большого мыльного пузыря и сфотографироваться с любимым исполнителем. Самые активные участники мероприятия получили возможность выиграть полугодовой запас сладостей. Завершающим этапом стала праздничная дискотека на катке «Ледо».



Сергея и Регину в этот важный день пришли подержать друзья и коллеги: Стас Костюшкин, Альбина Джанабаева, Мария Кожевникова, Юлия Барановская, Катей Лель, Эвелина Бледанс, Игорь Бурнышев (Burito), Дмитрий Грачеви и многие другие. Одним из первых звездную пару поздравил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

В завершении вечера, Сергей Жуков поделился своими эмоциями с журналистами:

«Спасибо всем, кто был с нами и стал свидетелем этого исторического события! Это праздник для всех нас, и я думаю, нам удалось создать по-настоящему чудесное настроение. Я безумно рад, что теперь есть такое место, где гостей ждут не просто вкусные десерты, но и настоящие чувства, вложенные в каждый кусочек. Это та самая тёплая атмосфера, которая так нужна, чтобы провести время с семьей. Мы ждем вас каждый день в Vegas Крокус Сити. Приходите и наслаждайтесь» «Спасибо всем, кто был с нами и стал свидетелем этого исторического события! Это праздник для всех нас, и я думаю, нам удалось создать по-настоящему чудесное настроение. Я безумно рад, что теперь есть такое место, где гостей ждут не просто вкусные десерты, но и настоящие чувства, вложенные в каждый кусочек. Это та самая тёплая атмосфера, которая так нужна, чтобы провести время с семьей. Мы ждем вас каждый день в Vegas Крокус Сити. Приходите и наслаждайтесь»

В новой кондитерской любители сладостей смогут попробовать приготовленные вручную капкейки, эклеры, пирожные, торты, различную выпечку и даже дизайнерские сэндвичи. Вот такая вот самая настоящая дольче вита!