В 2018 году сладкий бизнес певца Сергея Жукова и его жены Регины Бурд вышел на новый уровень. Пара открыла кондитерскую с романтичным названием «Любовь и сладости». Полакомиться авторскими десертами от знаменитостей любой желающий может в ТРК Vegas Крокус Сити.
Открытие кафе прошло с размахом. Гости праздника смогли полюбоваться показательными выступлениями юных фигуристов – учеников школы Ирины Слуцкой, стать свидетелями создания самого большого мыльного пузыря и сфотографироваться с любимым исполнителем. Самые активные участники мероприятия получили возможность выиграть полугодовой запас сладостей. Завершающим этапом стала праздничная дискотека на катке «Ледо».
Сергея и Регину в этот важный день пришли подержать друзья и коллеги: Стас Костюшкин, Альбина Джанабаева, Мария Кожевникова, Юлия Барановская, Катей Лель, Эвелина Бледанс, Игорь Бурнышев (Burito), Дмитрий Грачеви и многие другие. Одним из первых звездную пару поздравил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.
В завершении вечера, Сергей Жуков поделился своими эмоциями с журналистами:
В новой кондитерской любители сладостей смогут попробовать приготовленные вручную капкейки, эклеры, пирожные, торты, различную выпечку и даже дизайнерские сэндвичи. Вот такая вот самая настоящая дольче вита!
Как меня радует их семья ! Молодец Серёга. Не шарится по моделькам, а растит детей с любимой женщиной
Отличные ребята!люблю их!
Серега побухать любит.
Идеальная пара!!!