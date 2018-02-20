«Бурановские Бабушки» - зарядили гостей позитивными эмоциями, исполнив одну из народных песен. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала азы фигурного катания на льду. Вместе с аниматорами и ведущим «МУЗ-ТВ» Георгием Иващенко чемпионка провела флешмоб, в котором приняли участие более 1000 человек. Гости катка показали себя настоящей командой, взявшись за руки и выстроившись в фигуру в форме слова «МУЗ».
Все желающие на празднике смогли передать привет близким и родным в эфире «МУЗ-ТВ».
11 марта на катке также состоится концерт «Весна с «МУЗ-ТВ», в котором также примут участие SEREBRO, «Иванушки International», «Дискотека Авария» и другие популярные артисты.
Жасмин, Аделина Сотникова и другие звезды проводили Масленицу с «МУЗ-ТВ»
«Бурановские Бабушки» - зарядили гостей позитивными эмоциями, исполнив одну из народных песен. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала азы фигурного катания на льду. Вместе с аниматорами и ведущим «МУЗ-ТВ» Георгием Иващенко чемпионка провела флешмоб, в котором приняли участие более 1000 человек. Гости катка показали себя настоящей командой, взявшись за руки и выстроившись в фигуру в форме слова «МУЗ».
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