Телеканал МУЗ-ТВ с размахом отметил проводы зимы вместе со звездами. Артисты угощали всех желающих вкусными и горячими блинчиками и делились отличным настроением. Поздравлять гостей катка на ВДНХ приехали Алексей Чумаков, Доминик Джокер и Катя Кокорина, Жасмин, MC Doni, Алекс Малиновский и участники «Новой Фабрики звезд» Даня Данилевский, Никита Mastank Кузнецов и EL`MAN.







«Бурановские Бабушки» - зарядили гостей позитивными эмоциями, исполнив одну из народных песен. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала азы фигурного катания на льду. Вместе с аниматорами и ведущим «МУЗ-ТВ» Георгием Иващенко чемпионка провела флешмоб, в котором приняли участие более 1000 человек. Гости катка показали себя настоящей командой, взявшись за руки и выстроившись в фигуру в форме слова «МУЗ».

Все желающие на празднике смогли передать привет близким и родным в эфире «МУЗ-ТВ».



11 марта на катке также состоится концерт «Весна с «МУЗ-ТВ», в котором также примут участие SEREBRO, «Иванушки International», «Дискотека Авария» и другие популярные артисты.