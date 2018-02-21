20 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Одними из первых картину посмотрели Ксения Собчак, Елена Подкаминская, Нонна Гришаева и другие.

1 2 3 ... 22 Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Леонид Барац и Александр Демидов

8 лет назад на большие экраны вышел фильм «О чем говорят мужчины». Шутки из него стали по-настоящему народными, а «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова и поныне обожаем миллионами зрителей. Мужчины уважают эту киноленту за схожесть с собственными мыслями, женщины же заинтересованы в том, чтобы оспорить озвученное в фильме. Так или иначе, эта картина никого не оставляет равнодушными.



22 февраля в кинотеатрах стартует третья часть фильма — «О чем говорят мужчины. Продолжение». На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что это и неважно. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. Герои много говорят, говорят, говорят… и, как мы знаем из двух предыдущих фильмов, на это стоит посмотреть, и это стоит послушать.



За два дня до всероссийской премьеры звезды оценили фильм в кинотеатре «Октябрь». Помимо главных героев по красной дорожке в этот вечер прошли Ксения Собчак, Елена Захарова, Леонид Ярмольник, Наталья Бардо, Елена Подкаминская и другие.