8 лет назад на большие экраны вышел фильм «О чем говорят мужчины». Шутки из него стали по-настоящему народными, а «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова и поныне обожаем миллионами зрителей. Мужчины уважают эту киноленту за схожесть с собственными мыслями, женщины же заинтересованы в том, чтобы оспорить озвученное в фильме. Так или иначе, эта картина никого не оставляет равнодушными.
22 февраля в кинотеатрах стартует третья часть фильма — «О чем говорят мужчины. Продолжение». На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то момент становится понятно, что это и неважно. Важно, что едут. И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до понедельника. Герои много говорят, говорят, говорят… и, как мы знаем из двух предыдущих фильмов, на это стоит посмотреть, и это стоит послушать.
За два дня до всероссийской премьеры звезды оценили фильм в кинотеатре «Октябрь». Помимо главных героев по красной дорожке в этот вечер прошли Ксения Собчак, Елена Захарова, Леонид Ярмольник, Наталья Бардо, Елена Подкаминская и другие.
Ксения Собчак, Наталья Бардо и Елена Подкаминская узнали, о чем говорят мужчины
8 лет назад на большие экраны вышел фильм «О чем говорят мужчины». Шутки из него стали по-настоящему народными, а «Квартет И» в составе Леонида Бараца, Ростислава Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова и поныне обожаем миллионами зрителей. Мужчины уважают эту киноленту за схожесть с собственными мыслями, женщины же заинтересованы в том, чтобы оспорить озвученное в фильме. Так или иначе, эта картина никого не оставляет равнодушными.
Реклама
-
- дтп, второй водитель врет. (0)
- Все ли женщины получают оргазм? (0)
- Как приготовить кексы? (0)
- Замужем VS Не замужем (0)
- Зуб мудрости (0)
- Возможный развод (1)
- Денег нет ни на что (0)
- Есть ли у Вас хорошие примеры женщина/молодой мужчина? (5)
- Раздражают и муж и любовник (2)
- Выявили гепатит В (0)
- Как зарабатывать на дому, если нет работы и ты живешь в селе. (29)
- не возбуждаюсь (2)
- Парень говорит, что не будет жить, если я от него уйду (11)
- Разлюбила или нет? (1)
- приснилась покойная бабушка (2)
- Есть единомышленники?(имена) (7)
- Побочки (4)
- Вернеться или уже не ждать ? (4)
- Сожительство как шаг вниз (16)
- что мужчине от меня нужно на работе? (4)
- Пётр Дранга женится на Ляйсан Утяшевой (8638)
- Пугачёва и Орбакайте в программе Пусть говорят (6720)
- Киркоров избил женщину! (4083)
- У Пугачевой украли внука (3325)
- гражданство Депардье (606)
- Хубецова Алана и Александр Липовой в "давай поженимся" - это пиар? (518)
- Самый красивый русский актер по вашему мнению. (433)
- Света Яковлева-стёб или психическое заболевание??? (357)
- Волочкова в рекламе Сникерса или "Поцелуй меня в пачку" (322)
- есть тут кто из наших знаменитостей на этом форуме (283)
- вы верите в любовь И.Николаева и Ю.Проскуряковой? (225)
- Юлия Саркисова (212)
- Самая красивая певица нашей эстрады? (169)
- Как вы относитесь к Алсу? Самая стильная в России... (148)
- Михаил Прохоров почему ты до сих пор одинок? (141)
- Митя Фомин почему одинок он в свои 35 лет!!??? (126)
- Алина Кабаева родила сына....???? (114)
- Алсу - красивая внешность (122)
- А куда подевалась певица Лена Зосимова? (111)
- Умар Джабраилов! ! ! (104)
-
- Ксения Собчак, Наталья Бардо и Елена Подкаминская узнали, о чем говорят мужчины (15)
- Жасмин, Аделина Сотникова и другие звезды проводили Масленицу с «МУЗ-ТВ» (0)
- Бесценное кино: звезды на премьере картины «Сияние» (0)
- Пескова, Новикова и Немцова: новое поколение столичных it-girls оценили скандальный фильм Ридли Скотта (14)
- «Любовь и сладости»: все звезды собрались на открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд (23)
- Джоли в платье со смелым разрезом, Боня в экстремальном мини и другие звезды на премии BAFTA (192)
- Светлана Бондарчук, Стефания Маликова, Баста и другие знаменитости на презентации первого кроссовера Lamborghini (3)
- Новоиспеченные родители Мот и Мария Мельникова, счастливый отец Дмитрий Маликов и другие гости закрытого коктейля GQ (54)
- Ее голыми руками не возьмешь! Меган Маркл грубо нарушила протокол (43)
- Молодая мама Мария Мельникова впервые вышла в свет после родов (7)
- Кто из звезд романтическим свиданиям в День святого Валентина предпочел выход в свет (15)
- Где — и с кем! — Бузова, Семенович и Глюк'оZa отметили День всех влюбленных (59)
- Летучая, Стриженова, Мамун и другие звезды назвали лучшие косметические средства года (21)
- Катерина Шпица, Наталья Стефаненко и другие звездные гости узнали, как снимался фильм «Левиафан» (1)
- Big Love Show-2018: Ольга Бузова затмила коллег-исполнителей не только на сцене, но и за кулисами (262)
- В гостях «У DяDи Макса»: Началова, Барановская, Савичева и другие звезды поздравили Фадеева и Агаларова с открытием ресторана (12)
- Валерия, Иосиф Пригожин и другие звезды насладились единственным московским концертом Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова (4)
- Звезды и политики отметили в ГУМе китайский Новый год (6)
- Елизавета Боярская, Наталья Подольская и другие знаменитые мамы выбрали будущие профессии для своих детей (7)
- Битва смелых разрезов на вечере amfAR: кто был на высоте, а кто чуть не показал лишнее (12)
- Джоли в платье со смелым разрезом, Боня в экстремальном мини и другие звезды на премии BAFTA (192)
- Где — и с кем! — Бузова, Семенович и Глюк'оZa отметили День всех влюбленных (59)
- Новоиспеченные родители Мот и Мария Мельникова, счастливый отец Дмитрий Маликов и другие гости закрытого коктейля GQ (54)
- Ее голыми руками не возьмешь! Меган Маркл грубо нарушила протокол (43)
- «Любовь и сладости»: все звезды собрались на открытии кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд (23)
- Летучая, Стриженова, Мамун и другие звезды назвали лучшие косметические средства года (21)
- Ксения Собчак, Наталья Бардо и Елена Подкаминская узнали, о чем говорят мужчины (15)
- Кто из звезд романтическим свиданиям в День святого Валентина предпочел выход в свет (15)
- Пескова, Новикова и Немцова: новое поколение столичных it-girls оценили скандальный фильм Ридли Скотта (14)
- Молодая мама Мария Мельникова впервые вышла в свет после родов (7)
- Светлана Бондарчук, Стефания Маликова, Баста и другие знаменитости на презентации первого кроссовера Lamborghini (3)
- Бесценное кино: звезды на премьере картины «Сияние» (0)
- Жасмин, Аделина Сотникова и другие звезды проводили Масленицу с «МУЗ-ТВ» (0)
Странная мода на эти недокостюмы. Пиджак какой-то длинный, балахонистый, брюки мятые, общий вид как у бездомного
Захарова чёт везде с тех пор, как родила. Ее раньше не столько много было
О чем говорят мужчины? О своих новых, молодых «возлюбленных». А некоторые с жёнами пришли. Вот в Италии есть закон, по которому неверный муж обязан при разводе выплачивать жене ежемесячное содержание. Приняли бы у нас такой закон. Глядишь и перестали бы козликами скакать от одной возлюбленной к другой. Ps неужели не видят, как нелепо они смотрятся с молодухами
Любимова давно давно не видела) помню его еще с детства, с той самой передачи) Толстоганова хорошо выглядит, вообще обожаю ее очень
Ну, тоже заметила, что жены молодые. О чем говорят? О женщинах. И все моложе, и моложе...
Леонид Барац. 46 лет, бывшая жена (49 лет), Камиль Ларин (51), бывшая жена примерно того же возраста, (познакомились студентами),Демидов ту да же,вот такие они "мужчины", пользовательское отношение к женщине
Леонид Барац. 46 лет, бывшая жена (49 лет), Камиль Ларин (51), бывшая жена примерно того же возраста, (познакомились студентами),Демидов ту да же,вот такие они "мужчины", пользовательское отношение к женщине
О чем говорят мужчины? О своих новых, молодых «возлюбленных». А некоторые с жёнами пришли. Вот в Италии есть закон, по которому неверный муж обязан при разводе выплачивать жене ежемесячное содержание. Приняли бы у нас такой закон. Глядишь и перестали бы козликами скакать от одной возлюбленной к другой. Ps неужели не видят, как нелепо они смотрятся с молодухами
Я думала, что Подкаминская - это какая-то украинская патриотка из тех, кто у нас зарабатывает своими яркими выступлениями на разных ток-шоу. А она оказывается русская и в Москве родилась. Это ж надо было додуматься в комплект к желтой пижаме синие туфли надеть, ну кто им такое советует? Ведь ужОс же, вообще не в кассу и не в тему.
Странная мода на эти недокостюмы. Пиджак какой-то длинный, балахонистый, брюки мятые, общий вид как у бездомного