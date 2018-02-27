Февраль — горячая пора кинопремьер. Так, 26 числа в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мелодрамы «Купи меня». Фильм рассказывает о трех девушках, которые мечтают о красивой жизни и готовы на все, чтобы добиться своего. Вопрос один: ждет ли героинь успех, или они сломаются, так и не дойдя до цели?
Трех подруг сыграли Светлана Устинова, Юлия Хлынина и Анна Адамович. Исполнительницы главных ролей одними из первых прошли по красной дорожке. Наряды для выхода в свет девушки выбрали абсолютно разные.
Светлана надела блузку в черно-белую полоску, брюки из винила и классические лодочки. Дополнила лук актрисы крупная эффектная серьга. Юлия предстала перед гостями и фотографами в более дерзком образе — кожаных легинсах и куртке и полупрозрачных туфлях с красными носами. Анна же предпочла романтичный стиль, выбрав облегающее сиреневое платье, миниатюрные серьги завершили ее аутфит.
Оценить киноленту в этот вечер пришли Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Анна Чурина, Анна Хилькевич, Екатерина Варнава, Алена Долецкая и другие звезды.
Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и все звезды ТНТ на премьере фильма «Купи меня»
Февраль — горячая пора кинопремьер. Так, 26 числа в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мелодрамы «Купи меня». Фильм рассказывает о трех девушках, которые мечтают о красивой жизни и готовы на все, чтобы добиться своего. Вопрос один: ждет ли героинь успех, или они сломаются, так и не дойдя до цели?
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Бондарчук прямо деда совсем.
Мальчики зайчики по росту построились и стоят хихикают
Варнава здесь шикарна!
Гайдулян не меняется, и Рубцова хорошо выглядит!
Кещан - седой, а все мальчка-мачо-студента-аспиранта играет....По внешнему виду амплуа ближе к "дедушка" подбирать пора.
Правильно понимаю, что в моде "кожа"?
Или это дресс-код их обязал почти одинаково (в разных вариациях) одеться?
Хилькевич беременна? Актрисы-героини все таки в платьях могли бы быть на премьере. Руки к фильму приложил Бондарчук, значит не стОит смотреть.
Бондарчук прямо деда совсем.
Не могу сказать, что девочки, исполняющие главные роли, не то что красивые, а даже симпатичные. Да бог бы с ним, пусть некрасивые и несимпатичные, но с "изюминкой". А тут как-то все уныло. У одно лицо вообще несимметричное, перекошенное какое-то, у всех губы эти ненатуральные. Не знаю, может, они в движении и в игре выглядят лучше, может, есть актерские способности, но на фото очень скучно смотрятся, абсолютно не запоминающаяся внешность у всех.
Хилькевич выглядит лучше всех. Слепаков как инородное тело выглядит. Не знала что он настолько плешивый, скоро Бондарчука догонит
А я детей учу, что руки держать в карманах неприлично......
В принципе все луки понравились...Только Гайдулян не в тему и это бархатное в пол сиреневое платье не поняла