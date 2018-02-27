26 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Купи меня» со Светланой Устиновой, Юлией Хлыниной и Анной Адамович в главных ролях. Одними из первых картину оценили Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Анна Хилькевич и другие.

Февраль — горячая пора кинопремьер. Так, 26 числа в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера мелодрамы «Купи меня». Фильм рассказывает о трех девушках, которые мечтают о красивой жизни и готовы на все, чтобы добиться своего. Вопрос один: ждет ли героинь успех, или они сломаются, так и не дойдя до цели?



Трех подруг сыграли Светлана Устинова, Юлия Хлынина и Анна Адамович. Исполнительницы главных ролей одними из первых прошли по красной дорожке. Наряды для выхода в свет девушки выбрали абсолютно разные.



Светлана надела блузку в черно-белую полоску, брюки из винила и классические лодочки. Дополнила лук актрисы крупная эффектная серьга. Юлия предстала перед гостями и фотографами в более дерзком образе — кожаных легинсах и куртке и полупрозрачных туфлях с красными носами. Анна же предпочла романтичный стиль, выбрав облегающее сиреневое платье, миниатюрные серьги завершили ее аутфит.



Оценить киноленту в этот вечер пришли Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Анна Чурина, Анна Хилькевич, Екатерина Варнава, Алена Долецкая и другие звезды.