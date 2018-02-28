Ежегодно журнал Оксаны Федоровой Moda Topical проводит премию «Пара года», где награждает самые яркие союзы российского шоу-бизнеса. Этот год не стал исключением — церемония состоялась 27 февраля в ресторане «Триумф».
Некоторые знаменитости в силу обстоятельств пришли на вечеринку без пары. Так, в гордом одиночестве фотографам позировали Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов и Жасмин.
В этот вечер многие звездные пары были удостоены наград в разных номинациях. Но главными героями мероприятия стали Елена Летучая и Юрий Анашенков, получившие звание «Пара года».
Жасмин такая красивая! Очень стильная!!
Стыдоба, все никак не награждаются, сами себе придумывают: Пара года, прорыв года, Инстаграм года, задница года...супер достижения!
У Лады Фетисовой грудь из кофточки вот-вот выпрыгнет.
Началова опять пьяная что ли? Не зря её прав лишали. Джанабаева с Федоровой выглядят возрастными матрёнами. Хорошо выглядит Хилькевич, Сенчукова, Летучая
Началова опять пьяная что ли? Не зря её прав лишали. Джанабаева с Федоровой выглядят возрастными матрёнами. Хорошо выглядит Хилькевич, Сенчукова, Летучая
Фарс чистой воды!
Шуты гороховые и самозванцы
Муж Судзиловской научился бровку изгибать? Охламурился?)
Валерия! Как это развидеть? цирк в городе
Только Летучая одета стильно, в меру сдержано, элегантно и сексуально. Мужчинам нравятся именно так одетые женщины. А не нарядившиеся - как клоуны(в угоду моде) - Валерия, Хилькевич, Гросу(кто это?), Фролова(кто это?) и пр.
Лада Фетисова роскошная женщина, что в молодости, что сейчас. Сати Казанова красотка, Летучая вообще на транса похожа и кстати похожи с мужем,