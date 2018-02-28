27 февраля в ресторане «Триумф» прошла ежегодная премия «Пара года» журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. В надежде завоевать главную награду мероприятие посетили Ксения Бородина и Курбан Омаров, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев и другие звездные пары.

Ежегодно журнал Оксаны Федоровой Moda Topical проводит премию «Пара года», где награждает самые яркие союзы российского шоу-бизнеса. Этот год не стал исключением — церемония состоялась 27 февраля в ресторане «Триумф».

На мероприятии были замечены многие звездные союзы — Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская и Владимир Пресняков и другие.

Некоторые знаменитости в силу обстоятельств пришли на вечеринку без пары. Так, в гордом одиночестве фотографам позировали Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов и Жасмин.



В этот вечер многие звездные пары были удостоены наград в разных номинациях. Но главными героями мероприятия стали Елена Летучая и Юрий Анашенков, получившие звание «Пара года».