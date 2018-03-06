В начале марта в Москве открылось новое пространство — Campari Bar. На мероприятии по случаю этого события присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, которым удалось первыми оценить главные достоинства модного места.

Ни один день не обходится для светской Москвы без ярких мероприятий, новых открытий и долгожданных запусков. Вот и 1 марта представители отечественного шоу-бизнеса съехались в гостиницу «Пекин», где теперь находится Campari Bar.

Гости открытия первыми оценили обновленное пространство легендарного бара, а также приняли участие в тайных театральных постановках — главной фишке заведения.

В так называемой Secret Room будут устраиваться уникальные перфомансы для всех гостей Campari, однако точное время их начала не будет сообщаться заранее. Владельцы бара обещают, что сценарии представлений и режиссеры, отвечающие за них, будут постоянно меняться.



Среди других преимуществ заведения — меню, созданное обладателем трех звезд Michelin Мирко Калдини, а также грандиозные афтепати музыкального партнера Campari. Новое пространство уже оценили Максим Виторган, Елена Летучая, Дарья Малыгина, Резо Гигинеишвили и многие другие.