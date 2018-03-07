6 марта в столичном «Октябре» прошла звездная премьера фильма «Я худею». На красной дорожке в этот вечер появились Сергей и Матильда Шнуровы, Дарья Чаруша, Александра Бортич и другие знаменитости.

Несколько месяцев назад интернет-пользователи не могли поверить своим глазам, глядя на снимки, на которых изображена изрядно пополневшая Александра Бортич. Только позднее стало известно, что актриса специально набрала (а потом и сбросила в процессе съемок) 20 килограммов для главной роли в фильме «Я худею».



Кинолента, как вы догадались, рассказывает о девушке с лишним весом, которая в один день решает кардинально изменить свою жизнь.

В фильме также снялись Ирина Горбачева, Сергей Шнуров и Евгений Кулик.

Всероссийская премьера фильма состоится 8 марта, а за два дня до нее прошел специальный показ для звезд. Картину с гордостью представили актеры, исполнившие в ней главные роли, ну а одними из первых ее оценили Светлана Устинова, Дарья Чаруша, Алена Долецкая, рэпер ST и другие селебы.