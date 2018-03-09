Для многих мужчин выбор подарка на 8 марта для своей любимой — дело непростое. Валентин Юдашкин давно позаботился об этом — ежегодно он предлагает прекрасной половине человечества провести свой праздник на его шоу в Кремле. Гостей всегда ждут яркие выступления артистов, модный показ и невероятную атмосферу праздника. Этот год не стал исключением.
Ведущими вечера стали Филипп Киркоров и Николай Басков, что лишь добавляло праздничного настроения присутствующим, ведь шутки из их уст в адрес друг друга не умолкали ни на секунду.
В этот вечер в зале сидела особенная гостья — Алла Пугачева. К сожалению, Примадонна не позировала фотографам, но артисты и зрители были рады ее присутствию.
Что с крутым? Выглядит болезненно худым почемуто.
Бословяк как обычно безвкусно одета.
Пугачева походу поправилась, на видео было заметно
Ида Достман хорошо выглядит