В праздничные выходные на катке ВДНХ состоялся концерт с участием самых ярких звезд телеканала «МУЗ-ТВ». Более 5 000 гостей катка встретили наступившую весну в компании любимых артистов.





За отличное настроение на ледовой сцене отвечали группы Serebro,

MBAND, «Дискотека Авария», «Иванушки International», 5sta Family, Quest Pistols Show, Emin, Сати Казанова, Миша Марвин, Doni, Денис Клявер, Доминик Джокер, финалисты проекта «Новая Фабрика звёзд» и другие.



Все посетители катка погрузились в атмосферу настоящей клубной дискотеки под открытым небом. Зажигательные танцы на льду, оригинальная подледная подсветка и 3-часовой музыкальный нон-стоп от самых ярких артистов канала «МУЗ-ТВ» подарили яркие впечатлений каждому гостю праздника.

Смотрите телеверсию концерт 24 марта в 16.00 на «МУЗ-ТВ»!