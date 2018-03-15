14 марта в киноклубе «Фитиль» состоялась премьера комедийного сериала «Улетный экипаж» на СТС. Среди многих звездных гостей особое внимание присутствующих привлекла Дарья Сагалова — актриса впервые с лета прошлого года появилась на светском мероприятии.

Все мы любим и помним Дарью Сагалову по роли Светки Букиной в популярном в нулевые сериале «Счастливы вместе». Однако за последние годы изменилось многое: актриса вышла замуж и родила двух дочерей, поэтому все свое время посвящала семье и бизнесу — собственной школе танцев.



Похоже, сегодня Сагалова готова вернуться в строй. 14 марта Дарья вместе со старшей дочерью появилась на премьере сериала «Улетный экипаж», в котором сыграла одну из ролей. Этот ситком стал первой киноработой актрисы за последние четыре года.



Нельзя не отметить, как великолепно выглядела Дарья в этот вечер. Еще в августе прошлого года, когда мы видели актрису в последний раз, ее образ в духе Светы Букиной вызвал у нас массу вопросов.

На этот раз Сагалова блистала в черном брючном костюме, а ярким акцентом аутфита стали нежно-розовые лодочки. Завершали образ простая прическа и неброский макияж. Заметим, что Дарье к лицу приглушенный блонд.

В этот вечер на премьере присутствовали и другие актеры сериала — Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов и Юлия Топольницкая. А поддержать коллег и одними из первых увидеть серии ситкома пришли Михаил Галустян, Павел Деревянко, Анна Семенович, Екатерина Волкова и другие звезды. Сериал «Улетный экипаж» стартует на канале СТС 26 марта.