Все мы любим и помним Дарью Сагалову по роли Светки Букиной в популярном в нулевые сериале «Счастливы вместе». Однако за последние годы изменилось многое: актриса вышла замуж и родила двух дочерей, поэтому все свое время посвящала семье и бизнесу — собственной школе танцев.
Похоже, сегодня Сагалова готова вернуться в строй. 14 марта Дарья вместе со старшей дочерью появилась на премьере сериала «Улетный экипаж», в котором сыграла одну из ролей. Этот ситком стал первой киноработой актрисы за последние четыре года.
Нельзя не отметить, как великолепно выглядела Дарья в этот вечер. Еще в августе прошлого года, когда мы видели актрису в последний раз, ее образ в духе Светы Букиной вызвал у нас массу вопросов.
В этот вечер на премьере присутствовали и другие актеры сериала — Алексей Чадов, Наталья Бардо, Никита Тарасов и Юлия Топольницкая. А поддержать коллег и одними из первых увидеть серии ситкома пришли Михаил Галустян, Павел Деревянко, Анна Семенович, Екатерина Волкова и другие звезды. Сериал «Улетный экипаж» стартует на канале СТС 26 марта.
Красивая! И дочка тоже!
Но почему такая грустная?
Шикарно выглядит, даже лучше, чем 10-15 лет назад
А вот Анна Семенович опять спалилась