15.03.2018
15 марта во всем мире стартовали продажи обновленной линейки New Balance 574 Classic. Накануне в столице состоялась эксклюзивная презентация этой модели кроссовок, собравшая главных поклонников спортивного бренда.

  • Виктория Дайнеко
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    Виктория Дайнеко

Жители Токио, Нью-Йорка, Лондона и Парижа, выбирающие обувь New Balance, завидуют москвичам. Ведь первой мировой столицей, где состоялся перезапуск культовой линейки бренда и празднование 574 Grey Day, стала российская столица.

Даша Чаруша, Мария Миногарова, Риналь Мухаметов, Лукерья Ильяшенко, Виктория Дайнеко, Антон Лаврентьев и многие другие поклонники спортивного бренда не упустили возможности примерить одну из главных спортивных новинок сезона. 

Гостей вечера ждал не только модный, но и музыкальный перфоманс. Хедлайнером громкого события стал Антоха МС, который заставил двигаться каждого под свои узнаваемые треки. В кроссовках New Balance танцевать было особенно удобно.   

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