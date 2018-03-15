Жители Токио, Нью-Йорка, Лондона и Парижа, выбирающие обувь New Balance, завидуют москвичам. Ведь первой мировой столицей, где состоялся перезапуск культовой линейки бренда и празднование 574 Grey Day, стала российская столица.
Даша Чаруша, Мария Миногарова, Риналь Мухаметов, Лукерья Ильяшенко, Виктория Дайнеко, Антон Лаврентьев и многие другие поклонники спортивного бренда не упустили возможности примерить одну из главных спортивных новинок сезона.
Гостей вечера ждал не только модный, но и музыкальный перфоманс. Хедлайнером громкого события стал Антоха МС, который заставил двигаться каждого под свои узнаваемые треки. В кроссовках New Balance танцевать было особенно удобно.
Дайнеко, Миногарова и другие поклонницы New Balance первыми в мире оценили новые кроссовки
Жители Токио, Нью-Йорка, Лондона и Парижа, выбирающие обувь New Balance, завидуют москвичам. Ведь первой мировой столицей, где состоялся перезапуск культовой линейки бренда и празднование 574 Grey Day, стала российская столица.
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