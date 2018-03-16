15 марта в столичном «Атриуме» состоялось торжественное открытие бутика итальянской марки Liu Jo. Мероприятие прошло в формате trunk show (закрытого показа для избранной публики, — прим. Woman.ru) и привлекло множество it-girls.
За музыкальное сопровождение во время коктейля отвечала Александра Федорова. Для гостей была также организована презентация специальной коллекции сумок, созданных исключительно для российского рынка. Открытие магазина завершилось торжественным ужином в отеле Four Seasons.
На открытии магазина побывали Елена Летучая, Наталья Ионова-Чистякова, Ксения Сухинова, Наталья Давыдова, Алена Шишкова и другие знаменитости. Интересно, что на мероприятие большая часть модниц пришла в своих любимых нарядах Liu Jo. Так, Ксения Бородина отдала предпочтение строгой черной юбке и розовой футболке-поло, дополнив комплект остроносыми ботильонами, а Алена Шишкова надела довольно романтичное платье с цветочным принтом. Однако самой яркой гостьей вечера стала Виктория Лопырева. Ее алое асимметричное вечернее платье достойно всех похвал.