На днях в Москве состоялось открытие магазина известного итальянского бренда. Первыми его ассортимент изучили звезды — Елена Летучая, Алена Шишкова, Наталья Чистякова-Ионова и многие другие.

15 марта в столичном «Атриуме» состоялось торжественное открытие бутика итальянской марки Liu Jo. Мероприятие прошло в формате trunk show (закрытого показа для избранной публики, — прим. Woman.ru) и привлекло множество it-girls.



За музыкальное сопровождение во время коктейля отвечала Александра Федорова. Для гостей была также организована презентация специальной коллекции сумок, созданных исключительно для российского рынка. Открытие магазина завершилось торжественным ужином в отеле Four Seasons.

Креативный директор Liu Jo Марко Марки лично приветствовал приглашенных звезд и потенциальных клиенток и рассказывал о новом шопинг-пространстве.

На открытии магазина побывали Елена Летучая, Наталья Ионова-Чистякова, Ксения Сухинова, Наталья Давыдова, Алена Шишкова и другие знаменитости. Интересно, что на мероприятие большая часть модниц пришла в своих любимых нарядах Liu Jo. Так, Ксения Бородина отдала предпочтение строгой черной юбке и розовой футболке-поло, дополнив комплект остроносыми ботильонами, а Алена Шишкова надела довольно романтичное платье с цветочным принтом. Однако самой яркой гостьей вечера стала Виктория Лопырева. Ее алое асимметричное вечернее платье достойно всех похвал.