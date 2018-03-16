16.03.2018
16 февраля 2018 года в столичном киноконцертном зале «Мир» состоялась VI церемония вручения ежегодной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Награды деятелям кино и телевидения вручались в 25 номинациях.
  • Ингеборга Дапкунайте
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    Ингеборга Дапкунайте

Более 300 гостей, среди которых были Ингеборга Дапкунайте, Алика Смехова, Мария Кожевникова, Константин Хабенский, Александр Цекало, Егор Корешков,  собрались в киноконцертном зале «Мир», чтобы поприветствовать лауреатов премии АПКиТ. Церемония проходила в день прощания с Олегом Табаковым, поэтому началась с минуты молчания.

Больше всего наград получил сериал «Троцкий». Лента, показанная на Первом канале, одержала победу в 9 номинациях.

«Троцкий» был назван лучшим телефильмом, Константин Хабенский стал лучшим актером, Ольга Сутулова — лучшей актрисой, а Александр Котт удостоился звания «лучший режиссер». Также телесериал был награжден за монтаж, операторскую работу, визуальные эффекты, работу художника-постановщика и звукорежиссера.

Лучшей актрисой второго плана стала Светлана Ходченкова за роль в сериале «Хождение по мукам», а лучшим актером — Сергей Бурунов, сыгравший в «Полицейском с Рублевки».

Полюбившаяся зрителям лента «Движение вверх» была названа победителем в номинации «лучший полнометражный художественный фильм». Режиссер картины Антон Мегердичев рассказал, что эта награда — первая в его жизни.

Также награды получили: «Маша и медведь» в номинации «лучший анимационный фильм», «Ольга» («лучший комедийный сериал»), «Беглец»(«лучший телесериал до 4-х серий») и «Молодежка» («лучший сериал свыше 24-х серий»).

В конкурсе участвовали фильмы и сериалы, которые вышли на экраны с 1 января по 31 декабря 2017 года. Победителей выбирало жюри, состоящее из 30 авторитетных продюсеров различных кинокомпаний.  

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