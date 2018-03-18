В субботу, 17 марта, модель Алена Гаврилова открыла Beautylab№7 в ТРК Vegas Кунцево. Поддержать основательницу лаборатории красоты одним из первых приехал ее возлюбленный Эмин Агаларов.
У всех присутствующих была возможность не только приобрести косметические средства ведущих брендов, но и сделать экспресс-макияж и модную укладку. Гости бьюти-пространства покинули мероприятие не с пустыми руками — каждый получил подарок с люксовой косметикой.
Молодец, девка, хваткая! СПерва от Тарико родила, теперь а Эмину прицепилась, это нужно уметь, миллион охотниц гораздо молоде и интереснее нее, а вот может , респект!
Молодец, девка, хваткая! СПерва от Тарико родила, теперь а Эмину прицепилась, это нужно уметь, миллион охотниц гораздо молоде и интереснее нее, а вот может , респект!