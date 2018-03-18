17 марта в ТРК Vegas Кунцево состоялось открытие салона красоты Beautylab№7, который основала модель Алена Гаврилова. Одними из первых бьюти-пространство посетили Татьяна Навка, Наталья Бардо, Эвелина Бледанс с сыном и другие.

В субботу, 17 марта, модель Алена Гаврилова открыла Beautylab№7 в ТРК Vegas Кунцево. Поддержать основательницу лаборатории красоты одним из первых приехал ее возлюбленный Эмин Агаларов.

Среди звездных гостей также были замечены Татьяна Навка, Наталья Бордо, Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Анжелика Агурбаш и другие.

У всех присутствующих была возможность не только приобрести косметические средства ведущих брендов, но и сделать экспресс-макияж и модную укладку. Гости бьюти-пространства покинули мероприятие не с пустыми руками — каждый получил подарок с люксовой косметикой.

