В минувший вторник в столице проходило несколько громких мероприятий с участием именитых гостей. Одним из них стало празднование 15-летия салона красоты «Саванна».
Балерина Анна Тихомирова, телеведущая Лариса Вербицкая, актриса Любовь Толкалина, певица Алена Свиридова, бизнес-леди Лидия Александрова — кого здесь только не было в этот вечер.
Среди гостей были замечены и многие звездные клиентки салона. Так, Рита Митрофанова призналась, что именно здесь нашла своего мастера по волосам, «лучше которого не встречала».
Мероприятие не смогла пропустить даже Ирина Муромцева. Ведущая Первого канала в последнее время редко выходит в свет: ежедневным тусовкам, презентациям и премьерам 40-летняя знаменитость предпочитает домашние семейные ужины, а если и выбирается куда-то, то лишь на детские праздники в компании дочки Саши. Предлагаем вам оценить образ Ирины в эффектном ярко-красном костюме, а также аутфиты других селебов.
Редкая гостья: телеведущая Ирина Муромцева впервые за долгое время вышла в свет
В минувший вторник в столице проходило несколько громких мероприятий с участием именитых гостей. Одним из них стало празднование 15-летия салона красоты «Саванна».
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Что стало с Цыгаль?(((((Была такая яркая, самобытная, цветущая...а сейчас лицо "в смятку", губы как сосисоны и тельце какое-то тоооощенькое.
Что стало с Цыгаль?(((((Была такая яркая, самобытная, цветущая...а сейчас лицо "в смятку", губы как сосисоны и тельце какое-то тоооощенькое.