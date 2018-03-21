В международный день счастья, который отмечался 20 марта, представительницы российского шоу-бизнеса решили сделать себе приятное и отправились в один из популярных московских салонов красоты.



В минувший вторник в столице проходило несколько громких мероприятий с участием именитых гостей. Одним из них стало празднование 15-летия салона красоты «Саванна».



Балерина Анна Тихомирова, телеведущая Лариса Вербицкая, актриса Любовь Толкалина, певица Алена Свиридова, бизнес-леди Лидия Александрова — кого здесь только не было в этот вечер.



Среди гостей были замечены и многие звездные клиентки салона. Так, Рита Митрофанова призналась, что именно здесь нашла своего мастера по волосам, «лучше которого не встречала».



Мероприятие не смогла пропустить даже Ирина Муромцева. Ведущая Первого канала в последнее время редко выходит в свет: ежедневным тусовкам, презентациям и премьерам 40-летняя знаменитость предпочитает домашние семейные ужины, а если и выбирается куда-то, то лишь на детские праздники в компании дочки Саши. Предлагаем вам оценить образ Ирины в эффектном ярко-красном костюме, а также аутфиты других селебов.

