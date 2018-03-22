21 марта в столичном «Октябре» состоялась премьера фильма «Каникулы президента». Первыми оценили комедию Ирина Безрукова, Мария Миногарова, Максим Виторган и другие звезды.

Только-только прошли выборы президента России, и Владимир Путин продолжает принимать поздравления. Перекликается с темой последних событий сюжет фильма «Каникулы президента», в котором главную роль сыграл, конечно же, комедийный актер Дмитрий Грачев. 21 марта в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноленты.

В картине также снялись Настасья Самбурская и Анна Цуканова-Котт, которые одними из первых появились на красной дорожке.

Поддержать съемочную группу и от души посмеяться над фильмом пришли Наталья Рудова, Ирина Безрукова, Мария Миногарова, Юлия Началова, Елена Захарова и другие селебы. Оценить луки звездных гостий мероприятия вы можете, посмотрев фоторепортаж в нашей галерее.