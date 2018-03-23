В этом году премия Brand Awards отмечает десятилетие. Из года в год в торжественной обстановке отмечаются достижения звезд и бизнесменов в профессиональной сфере. 2018-й не стал исключением — церемония награждения прошла в ресторане Backstage.
Ведущими премии стали Юлия Барановская и Евгений Жук. В этот вечер все взгляды были прикованы к Барановской благодаря ее аутфиту — телеведущая выбрала асимметричное платье с волнующим кружевом.
Не менее яркими в этот вечер были и другие звезды. Так, по красной дорожке прямиком в зал прошлись Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Катя Лель, Эмин Агаларов, Татьяна Терешина, Арман Давлетяров, Жасмин и другие. Закончился праздничный вечер за полночь.
Brand Awards-2018: Барановская поразила откровенным нарядом, а Ковальчук — скромным
В этом году премия Brand Awards отмечает десятилетие. Из года в год в торжественной обстановке отмечаются достижения звезд и бизнесменов в профессиональной сфере. 2018-й не стал исключением — церемония награждения прошла в ресторане Backstage.
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- Brand Awards-2018: Барановская поразила откровенным нарядом, а Ковальчук — скромным (0)