22 марта 2018 года в ресторане Backstage состоялась десятая юбилейная церемония вручения премии Brand Awards. За столиками и на сцене в этот вечер были замечены Юлия Барановская, Эмин Агаларов, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков и другие.

В этом году премия Brand Awards отмечает десятилетие. Из года в год в торжественной обстановке отмечаются достижения звезд и бизнесменов в профессиональной сфере. 2018-й не стал исключением — церемония награждения прошла в ресторане Backstage.



Ведущими премии стали Юлия Барановская и Евгений Жук. В этот вечер все взгляды были прикованы к Барановской благодаря ее аутфиту — телеведущая выбрала асимметричное платье с волнующим кружевом.



Не менее яркими в этот вечер были и другие звезды. Так, по красной дорожке прямиком в зал прошлись Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Катя Лель, Эмин Агаларов, Татьяна Терешина, Арман Давлетяров, Жасмин и другие. Закончился праздничный вечер за полночь.

