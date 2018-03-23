В отличие от большинства поэтов и композиторов, Илья Резник не так часто устраивает концерты в свою честь. Но ради круглой даты и он решил сделать исключение! Поздравить маэстро с 80-летием и пожелать ему долгих лет жизни приехали Маша Распутина, Полина Гагарина, Наташа Королева, семейство Пресняковых практически в полном составе и многие другие селебы.
Среди гостей вечера оказалась и Алла Пугачева. Ее приезд стал особым подарком для юбиляра. Как известно, знаменитости долгое время были в ссоре, но не так давно решили забыть старые обиды.
Своим появлением Примадонна поразила не только именинника, но и зрителей шоу. В этот вечер 68-летняя звезда была одета в обтягивающие белые бриджи, топ с пестрым принтом и серебристые ботильоны на танкетке.
Наташа Королева и Маша Распутина, решившие не теряться на фоне нарядно одетых коллег, удивили зрителей Государственного Кремлевского дворца не менее запоминающимися образами. Предлагаем вам оценить не только их аутфиты, но и луки других именитых гостей.
мдаа! Цирк уехал,а клоуны остались. Что с лицом Распутиной??
Гагарина Полина- шикарный образ, АлБрисовна в очередной раз поразила безвкусицей. Распутина... о БОГИ!!!!!!!
Азиза переборщила с театральностью образа. Вот Пугачева молодец бабка-стильно и со вкусом. И Королевой надо стилиста Гагариной переманить к себе)))
Спиридонова и Арбенина - браво! Очень элегантные образы.На всех остальных без слез не взглянешь.
Как мне все это развидеть????
Я думала, что АБ - это полный и окончательный... Потом увидела Долину. Потом Королеву. До конца смотреть не стала, вдруг там Лолита есть. Дорогая редакция, за что вы с нами ТАК?
По-моему, Арбенина достойнее всех выглядит
Это мероприятие должно занять первое место по количеству жутко одетых звезд на квадратный метр.
Не надо забывать что это шоу,а звезды артисты!поэтому молодцы кто оделся ярко и празднично -это не день рождение дома,это концерт!!!Поэтому Королева и Распутина -хороши!!!Алла Борисовна и Лариса Александровна очень достойно выглядят, как и сам именинник.
Распутина превращается в куклу.