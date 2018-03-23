4 апреля Илье Резнику исполнится 80 лет. За неделю до круглой даты поэт-песенник, который явно не верит в то, что нельзя отмечать день рождения заранее, собрал звездных друзей в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить юбиляра пришли Алла Пугачева, Маша Распутина, Наташа Королева и многие другие.



В отличие от большинства поэтов и композиторов, Илья Резник не так часто устраивает концерты в свою честь. Но ради круглой даты и он решил сделать исключение! Поздравить маэстро с 80-летием и пожелать ему долгих лет жизни приехали Маша Распутина, Полина Гагарина, Наташа Королева, семейство Пресняковых практически в полном составе и многие другие селебы.



Среди гостей вечера оказалась и Алла Пугачева. Ее приезд стал особым подарком для юбиляра. Как известно, знаменитости долгое время были в ссоре, но не так давно решили забыть старые обиды.



Своим появлением Примадонна поразила не только именинника, но и зрителей шоу. В этот вечер 68-летняя звезда была одета в обтягивающие белые бриджи, топ с пестрым принтом и серебристые ботильоны на танкетке.

Затмить ее смогла разве что Лариса Долина. 62-летняя певица вышла на сцену в вечернем комбинезоне с глубоким декольте и укороченном смокинге.

Наташа Королева и Маша Распутина, решившие не теряться на фоне нарядно одетых коллег, удивили зрителей Государственного Кремлевского дворца не менее запоминающимися образами. Предлагаем вам оценить не только их аутфиты, но и луки других именитых гостей.