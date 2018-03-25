В субботу, 24 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялся большой сольный концерт Валерия Сюткина по случаю его юбилея. Поздравить артиста в этот вечер пришли Александр Ревва, Леонид Агутин, Сергей Шнуров и другие.

22 марта главный «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 60 лет. А через два дня в столичном «Крокус Сити Холле» прошел его большой сольный концерт. На сцене вместе с именинником выступили Леонид Агутин, группа «Секрет», Александр Ревва, Сергей Мазаев.

Вишенкой на торте стало выступление Сергея Шнурова!

В этот вечер для зрителей прозвучали всем знакомые песни и мелодии. Тем не менее Валерий Сюткин приготовил и сюрприз — в сопровождении ансамбля Light Jazz любимые композиции зазвучали по-новому.