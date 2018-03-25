22 марта главный «стиляга из Москвы» Валерий Сюткин отпраздновал юбилей — артисту исполнилось 60 лет. А через два дня в столичном «Крокус Сити Холле» прошел его большой сольный концерт. На сцене вместе с именинником выступили Леонид Агутин, группа «Секрет», Александр Ревва, Сергей Мазаев.
В этот вечер для зрителей прозвучали всем знакомые песни и мелодии. Тем не менее Валерий Сюткин приготовил и сюрприз — в сопровождении ансамбля Light Jazz любимые композиции зазвучали по-новому.
Да, одни жuдовские морды
Поздравляем с юбилеем! Очень нра Валерий, его оптимизм, чувство юмора. Обожаю его песни. Счастья ему и крепкого здоровья, успехов в творчестве!
Для 60 ти отлично выглядит.
Один из немногих нормальных МУЗЫКАНТОВ на нашей эстраде. Профессионал высшей пробы! долгих лет!
Отличная компания, нормальные умные лица. Сразу видно уровень мероприятия