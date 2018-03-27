Уже несколько месяцев Катя Жужа встречается с гонщиком Артемом Маркеловым и, по слухам, даже вышла за него замуж. На днях экс-телеведущая представила своего возлюбленного публике.

1 2 3 ... 15 Сергей Северинов, Катя Жужа с дочерью Николь и Артем Маркелов

В декабре прошлого года Катя Жужа покинула «Дом-2», отметив, что ее новый возлюбленный хочет, чтобы она больше времени проводила дома. После этого экс-телеведущая отправилась вместе с избранником на Мальдивы. Публикуя фотографии с отдыха, звезда телестройки дала понять, что вышла за любимого замуж.

Поклонники быстро вычислили имя избранника 30-летней Кати Жужи — им оказался 23-летний гонщик Артем Маркелов.

Несколько лет назад у молодых людей был роман, но вскоре они расстались. У Артема также были непродолжительные отношения с Аленой Водонаевой.



Несмотря на то, что интернет-пользователи догадались, кто является возлюбленным Кати, она по-прежнему не публикует совместные снимки с Артемом. А вот в свет с ним вышла — 26 марта новоиспеченные супруги посетили праздничный концерт «Девичник Teens Awards 2018». Жужа позировала фотографам с дочерью Николь, Артемом и другом Сергеем.



Мероприятие также посетили Наталья Бочкарева, солисты группы Artik & Asti, «Дискотеки Авария», Липа Тетерич и другие селебрити.