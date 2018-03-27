В декабре прошлого года Катя Жужа покинула «Дом-2», отметив, что ее новый возлюбленный хочет, чтобы она больше времени проводила дома. После этого экс-телеведущая отправилась вместе с избранником на Мальдивы. Публикуя фотографии с отдыха, звезда телестройки дала понять, что вышла за любимого замуж.
Несколько лет назад у молодых людей был роман, но вскоре они расстались. У Артема также были непродолжительные отношения с Аленой Водонаевой.
Несмотря на то, что интернет-пользователи догадались, кто является возлюбленным Кати, она по-прежнему не публикует совместные снимки с Артемом. А вот в свет с ним вышла — 26 марта новоиспеченные супруги посетили праздничный концерт «Девичник Teens Awards 2018». Жужа позировала фотографам с дочерью Николь, Артемом и другом Сергеем.
Мероприятие также посетили Наталья Бочкарева, солисты группы Artik & Asti, «Дискотеки Авария», Липа Тетерич и другие селебрити.