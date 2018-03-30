30.03.2018
29 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоялся грандиозный праздничный концерт, посвященный юбилею Народного артиста РСФСР Владимира Винокура. 
  • Владимир Винокур
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    Владимир Винокур

31 марта Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру исполняется 70 лет! По этому случаю за два дня до юбилея юморист дал большой концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить артиста пришли многие звезды.

На сцене в тот вечер выступили Тимати, Валерия, Николай Басков, Наташа Королева, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Олег Газманов и другие селебы. 

Конечно, такое событие не могли пропустить коллеги Винокура по популярной в нулевые телепередаче «Аншлаг». Так, порадовали зрителей и именинника своими юмористическими номерами Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.

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