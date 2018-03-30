31 марта Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру исполняется 70 лет! По этому случаю за два дня до юбилея юморист дал большой концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить артиста пришли многие звезды.
Конечно, такое событие не могли пропустить коллеги Винокура по популярной в нулевые телепередаче «Аншлаг». Так, порадовали зрителей и именинника своими юмористическими номерами Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.
Ай, молодцы! А всю выручку от концерта, наверно, отправили на благотворительность в память жертв пожара в Кемерово.
мда, как ни в чем не бывало... лицемерные
И у многих пафосные фотки с горящей свечкой в инсте и демагогия, как они де скорбят.Да плевать им на всех, лишь бы бабло отбить.
как все противны.. напоминают мертвецов.. надоели до жути .. уже лет 30 одни и те же лица
Ужас фотки, фотографу руки оторвать.