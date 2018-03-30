29 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоялся грандиозный праздничный концерт, посвященный юбилею Народного артиста РСФСР Владимира Винокура.

31 марта Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру исполняется 70 лет! По этому случаю за два дня до юбилея юморист дал большой концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить артиста пришли многие звезды.

На сцене в тот вечер выступили Тимати, Валерия, Николай Басков, Наташа Королева, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Олег Газманов и другие селебы.

Конечно, такое событие не могли пропустить коллеги Винокура по популярной в нулевые телепередаче «Аншлаг». Так, порадовали зрителей и именинника своими юмористическими номерами Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, Сергей Дроботенко, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.