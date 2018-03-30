Столичная светская жизнь — это не только модные коктейли, фэшн-показы, кинопремьеры и презентации, но и открытия художественных выставок. На одной из таких на днях побывали Максим Галкин, Наталья Гольденберг, Александра Вертинская и многие другие. Как оказалось, некоторые из них являются не только ценителям прекрасного, но и меценатами одного из главных музеев страны.



29 марта в Пушкинском музее состоялась закрытая презентация выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Экспозиция голландской живописи является одной из крупнейших в музее в этом году, а потому светские персонажи не упустили возможность первыми увидеть работы знаменитых мастеров.



Среди гостей были представители самых разных профессий: галерист Марианна Сардарова и юморист Максим Галкин, журналист Наталья Лучанинова и дизайнер Игорь Чапурин, бизнесмен Марк Гарбер и креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг.



Светлана Захарова появилась на вечере в компании старшей дочери Александры, экс-дебютантки бала Tatler. Глядя на хрупкую 46-летнюю блондинку, сложно поверить, что в феврале этого года она стала мамой в четвертый раз.

