29 марта в Пушкинском музее состоялась закрытая презентация выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Экспозиция голландской живописи является одной из крупнейших в музее в этом году, а потому светские персонажи не упустили возможность первыми увидеть работы знаменитых мастеров.
Среди гостей были представители самых разных профессий: галерист Марианна Сардарова и юморист Максим Галкин, журналист Наталья Лучанинова и дизайнер Игорь Чапурин, бизнесмен Марк Гарбер и креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг.
Светлана Захарова появилась на вечере в компании старшей дочери Александры, экс-дебютантки бала Tatler. Глядя на хрупкую 46-летнюю блондинку, сложно поверить, что в феврале этого года она стала мамой в четвертый раз.
Светский вечер в Пушкинском: столичные меценаты первыми оценили выставку Рембрандта и Вермеера
29 марта в Пушкинском музее состоялась закрытая презентация выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Экспозиция голландской живописи является одной из крупнейших в музее в этом году, а потому светские персонажи не упустили возможность первыми увидеть работы знаменитых мастеров.
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Усков - красавчик