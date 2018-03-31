Уже через пару дней на календаре март сменится апрелем, а за окном по-прежнему лежит снег. Чтобы хоть как-то приблизить наступление весны, радио «Дача» провело в «Крокус Сити Холле» традиционный концерт «Удачные песни».
В этот вечер с яркими, по-настоящему весенними номерами выступили Лолита Милявская, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Алена Апина и другие. Все артисты не только исполнили свои песни, но и рассказали, любят ли проводить время на даче и заниматься земледелием.
апина неузнаваемая, это точно она?
В. Рыбин и Наташа - шикарной выглядят, и очень выделяются свежестью среди коллег.