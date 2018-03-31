30 марта в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт «Удачные песни», организованный радио «Дача». На сцене в тот вечер выступили Лолита, Филипп Киркоров, Николай Басков, Наташа Королева и другие артисты.

Уже через пару дней на календаре март сменится апрелем, а за окном по-прежнему лежит снег. Чтобы хоть как-то приблизить наступление весны, радио «Дача» провело в «Крокус Сити Холле» традиционный концерт «Удачные песни».

Первым на сцене появился Николай Басков. Прежде чем начать свое выступление, артист призвал всех зрителей почтить память погибших в Кемерово минутой молчания.

В этот вечер с яркими, по-настоящему весенними номерами выступили Лолита Милявская, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Алена Апина и другие. Все артисты не только исполнили свои песни, но и рассказали, любят ли проводить время на даче и заниматься земледелием.