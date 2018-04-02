1 апреля в «Вегас Сити Холле» состоялась XXXI торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника». В этот вечер в зале были замечены Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Юлия Барановская, Александр Яценко и другие.

Кинопремия «Ника» была учреждена в далеком 1988 году. 1 апреля прошла уже XXXI церемония награждения, ведущим которой традиционно стал ее основатель и художественный руководитель Юлий Гусман.



Началось мероприятие с выступления Михаила Ефремова — актер прочитал стихотворение Дмитрия Быкова о последних событиях в мире кинематографа.

Позднее на сцене появилась Диана Арбенина: во время ее выступления на экранах было показано видео с артистами, ушедшими из жизни в 2017 году. Конечно, в этот вечер не могли не вспомнить о трагических событиях в Кемерово. Юлий Гусман предложил всем присутствующим почтить память погибших минутой молчания.

На красной дорожке премии были замечены многие деятели искусства: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Алексей Учитель, Сергей Гармаш, Любовь Толкалина, Борис Грачевский и другие знаменитости.

Для всей съемочной группы фильма «Аритмия» этот вечер стал по-настоящему триумфальным: картина завоевала сразу пять наград, причем в главных номинациях — лучшие женская и мужская роли, лучшие сценарий и режиссура и лучший фильм. Также высоко были отмечены киноленты «Матильда» и «Большой». Более подробно ознакомиться с номинациями и их лауреатами вы можете ниже.



Лучший неигровой фильм: «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», режиссер Олеся Фокина



Лучший анимационный фильм: «Два трамвая», режиссер Светлана Андриянова



Лучшая музыка к фильму: Владимир Дашкевич, к/ф «Три сестры»



Лучшая работа звукорежиссера: Сергей Чупров, к/ф «Большой»



Открытие года: Александр Хант — режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»



Лучшая работа художника: Вера Зелинская, Елена Жукова, к/ф «Матильда»



Лучшая работа художника по костюмам: Надежда Васильева, Ольга Михайлова, к/ф «Матильда»



Лучшая операторская работа: Сергей Астахов R.G.C., Иван Бурлаков, при участии Кирилла Боброва, к/ф «Салют-7»



Лучший фильм стран СНГ и Балтии: «Кресло», Грузия, режиссер Эльдар Шенгелая



Лучшая женская роль второго плана: Алиса Фрейндлих, к/ф «Большой»



Лучшая женская роль: Ирина Горбачева, к/ф «Аритмия»



Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Гармаш, к/ф «Холодное танго» и Владимир Ильин «Время первых»



Лучшая мужская роль: Александр Яценко, к/ф «Аритмия»



Лучшая сценарная работа: Наталия Мещанинова, Борис Хлебников, к/ф «Аритмия»



Лучшая режиссерская работа: Борис Хлебников, к/ф «Аритмия»



Лучший игровой фильм: «Аритмия», режиссер Борис Хлебников