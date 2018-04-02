5 апреля в большой прокат выйдет картина «Гоголь. Вий», ставшая уже второй в серии фильмов о великом русском писателе. А на днях состоялась звездная премьера киноленты.
Вместе с Петровым картину представили и другие актеры киноленты — Таисия Вилкова, Юлия Франц, Сергей Бадюк и Артем Ткаченко.
Гостями показа стали Анна Седокова, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко, Кирилл Плетнев, Елена Летучая, Наталья Бочкарева, Сергей Бурунов, Наталья Бардо и другие знаменитости.
Почему, интересно, муж Боярской постоянно один везде ходит? Потом, как обычно, выяснится, что они уже лет 10 вместе не живут, а всякие статьи в глянце - это показуха ради денег
Седокова выглядит моложе этой Тарасовой.
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