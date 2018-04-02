На днях в кинотеатре «Октябрь» состоялся звездный показ фильма «Гоголь. Вий». В зрительном зале были замечены Анна Седокова, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Елена Летучая и другие селебы.

5 апреля в большой прокат выйдет картина «Гоголь. Вий», ставшая уже второй в серии фильмов о великом русском писателе. А на днях состоялась звездная премьера киноленты.

В фильме Николая Васильевича играет Александр Петров — он одним из первых появился на красной дорожке мероприятия.

Вместе с Петровым картину представили и другие актеры киноленты — Таисия Вилкова, Юлия Франц, Сергей Бадюк и Артем Ткаченко.



Гостями показа стали Анна Седокова, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко, Кирилл Плетнев, Елена Летучая, Наталья Бочкарева, Сергей Бурунов, Наталья Бардо и другие знаменитости.