3 апреля в банкетном зале Triumph Event Hall состоялся Благотворительный бал имени Михаила Рудяка. Не остались равнодушными и посетили мероприятие Нелли Кобзон, Тимати и Анастасия Решетова, Александр Ревва, Джиган и Оксана Самойлова и другие звезды.

Благотворительность — важная составляющая жизни многих знаменитостей. Звезды помогают детским домам, больницам, фондам. 3 апреля в банкетном зале Triumph Event Hall фонд имени Михаила Рудяка уже во второй раз провел благотворительный бал. Задолго до мероприятия было объявлено, что все собранные средства будут направлены на строительство нового корпуса «Дома ветеранов» в городе Королеве.

На благотворительном вечере собрались многочисленные звезды: Нелли Кобзон, Тимати и Анастасия Решетова, Егор Крид, Мот и Мария Мельникова, Настя Задорожная и другие.

Особое внимание к себе привлекли Джиган и Оксана Самойлова, нечасто балующие нас своим присутствием, а также певица Ханна, наконец, подтвердившая беременность с помощью красноречивого облегающего платья.

Ведущими аукциона стали Андрей Малахов и Юлия Барановская, которые постарались продать каждый лот за максимально высокую цену. Так, первый лот — наручные часы — ушел с молотка за один миллион двести пятьдесят тысяч рублей, а, например, кольцо самой Софи Лорен за 450 тысяч.