Благотворительность — важная составляющая жизни многих знаменитостей. Звезды помогают детским домам, больницам, фондам. 3 апреля в банкетном зале Triumph Event Hall фонд имени Михаила Рудяка уже во второй раз провел благотворительный бал. Задолго до мероприятия было объявлено, что все собранные средства будут направлены на строительство нового корпуса «Дома ветеранов» в городе Королеве.
Особое внимание к себе привлекли Джиган и Оксана Самойлова, нечасто балующие нас своим присутствием, а также певица Ханна, наконец, подтвердившая беременность с помощью красноречивого облегающего платья.
Ведущими аукциона стали Андрей Малахов и Юлия Барановская, которые постарались продать каждый лот за максимально высокую цену. Так, первый лот — наручные часы — ушел с молотка за один миллион двести пятьдесят тысяч рублей, а, например, кольцо самой Софи Лорен за 450 тысяч.
У "брутального" Джигага такая поплывшая бабская фигура - неожиданно.
МОТ и Маша 😹😹, хотя других товарок тоже "выгулять" привели.
Ханна - нда, грудь должна быть видна на мероприятиях такого уровня?
Барановская - павлин, за что её так нарядили? Или это ее самостоятельная инициатива?
Андрикополусы - сменили позу для фото. Не думала, что они на такое способны.
Что среди всего этого **** делает Нелли Кобзон?
Ну а в целом - как обычно, цирк ))
P.s. просьба не удалять комментарий, ой безобидный!
Машка Мота - девка без принципов. Наглая рожа лица, вызов обществу типа бросила? ))