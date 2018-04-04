3 апреля 2018 года в «Гоголь Центре» состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат». Среди собравшихся звездных гостей были замечены экс-супруги Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили, встретившиеся впервые после развода.

На днях в «Гоголь центре» прошла ХIV церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат». В стенах столичного театра собралось множество знаменитых гостей.



На торжественной церемоний впервые встретились лицом к лицу Надежда Михалкова и ее экс-супруг Резо Гигинеишвили, которые развелись осенью 2017 года.



Михалкова с удовольствием позировала для хроники, а Гигинеишвили, по данным пресс-службы мероприятия, не захотел фотографироваться. Однако его снимки с премии можно увидеть на странице в Инстаграме одного из гостей — Сергея Гулливера.

На вручении премии также присутствовали Егор Кончаловский, Кристина Орбакайте, Елена Лядова, Игорь Петренко и Кристина Бродская, Екатерина Гамова и другие звезды.

В этом году жюри «Белого квадрата» возглавил заслуженный деятель искусств Михаил Агранович. Гран-при за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме получил Владимир Башта за картину «Время первых».

В число номинантов также вошли Игорь Клебанов («Холодное танго»), Юрий Клименко («Матильда»), Михаил Кричман («Нелюбовь»), Владислав Опельянц («Заложники»), Алишер Хамидходжаев («Аритмия»).



Михаил Мукасей, знаменитый своими работами в фильмах «Виват, гардемарины!», «Большая перемена» и многих других, получил премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского. Награду ему вручила Кристина Орбакайте.

