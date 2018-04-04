На днях в «Гоголь центре» прошла ХIV церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат». В стенах столичного театра собралось множество знаменитых гостей.
На торжественной церемоний впервые встретились лицом к лицу Надежда Михалкова и ее экс-супруг Резо Гигинеишвили, которые развелись осенью 2017 года.
Михалкова с удовольствием позировала для хроники, а Гигинеишвили, по данным пресс-службы мероприятия, не захотел фотографироваться. Однако его снимки с премии можно увидеть на странице в Инстаграме одного из гостей — Сергея Гулливера.
В этом году жюри «Белого квадрата» возглавил заслуженный деятель искусств Михаил Агранович. Гран-при за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме получил Владимир Башта за картину «Время первых».
В число номинантов также вошли Игорь Клебанов («Холодное танго»), Юрий Клименко («Матильда»), Михаил Кричман («Нелюбовь»), Владислав Опельянц («Заложники»), Алишер Хамидходжаев («Аритмия»).
Михаил Мукасей, знаменитый своими работами в фильмах «Виват, гардемарины!», «Большая перемена» и многих других, получил премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского. Награду ему вручила Кристина Орбакайте.
На 15 фото А.Лазарев с дочерью, кстати тоже актрисои! Многих было приятно увидеть, редко встретишь в светскои хронике.
Моему уму непостижимо как можно ради женщины бросать свою жену и ребенка,а потом ходить и делать вид,что не спал с этим человеком и не рожал еще одного малыша и не ходил везде за ручку,изображая любовь Каким же говном надо быть!
Дочь Лазарева очень похожа на него в молодости.