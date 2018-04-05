В этом году американская велосипедная марка Electra отмечает 25-летие. По случаю юбилея 4 апреля в здании старого московского телеграфа на Тверской состоялся первый модный показ бренда.
Одновременно на подиуме были представлены культовые модели Electra, а также новинки из коллекции сезона весна-лето 2018. Продемонстрировать велосипеды вызвались звезды. На подиум не вышли, а выехали Елена Летучая, Регина Тодоренко, Илья Бачурин, Надежда Сысоева, Анна Хилькевич и многие другие знаменитости.
Главным номером программы были объявлены электробайк Electra Ace of Spades Go! и женский круизер Queen of Hearts 3i Limited Edition. Похоже, этой весной с машин на велосипеды пересядут не только поклонницы активного отдыха, но и искушенные модницы.
Фэшн-дебют Electra пришли поддержать столичные it-girl. В первом ряду за дефиле наблюдали Ирена Понарошку, Елена Кулецкая, Илона Столье и другие.
Беременная Хилькевич, неузнаваемая Тодоренко и другие знаменитости обкатали модные новинки на необычном фэшн-шоу
В этом году американская велосипедная марка Electra отмечает 25-летие. По случаю юбилея 4 апреля в здании старого московского телеграфа на Тверской состоялся первый модный показ бренда.
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