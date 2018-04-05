4 апреля в Москве при поддержке Dom Perignon прошло мероприятие под весьма необычным названием – «ЦЫничные чтения». По приглашению Александра Цыпкина и Аглаи Тарасовой избранная публика собралась в одном из столичных отелей.
Проникновенные рассказы о любви в прочтении 42-летнего писателя и 23-летней актрисы внимательно слушали Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева, Марина Долидзе и другие светские персонажи.
Была среди приглашенных и Светлана Бондарчук, обратившая на себя наше внимание запоминающимся аутфитом. Черное обтягивающее боди 49-летняя знаменитость дополнила кожаной мини-юбкой и колготками в крупную сетку.
Подобный аутфит не позволяет себе 28-летняя невестка Светланы Тата (она вообще не носит такие колготки и редко надевает мини), а сама Бондарчук, как мы видим, чувствует себя в таком наряде очень органично.
Светлана Бондарчук носит колготки, которые не решилась бы надеть ее 28-летняя невестка
4 апреля в Москве при поддержке Dom Perignon прошло мероприятие под весьма необычным названием – «ЦЫничные чтения». По приглашению Александра Цыпкина и Аглаи Тарасовой избранная публика собралась в одном из столичных отелей.
Реклама
-
- Гармональный крем (0)
- Забеременеть (0)
- Какой у вас обхват бедра? (0)
- Стесняюсь носить облегающие платья (0)
- Любовь (0)
- Уход за пожилой женщиной (0)
- Больничный лист (1)
- Как мирится со свекровью??? (0)
- Съела сырой баклажан (0)
- Застала мужа в сауне. (0)
- Залетела, помогите (1)
- Никогда не лезь не в свое дело! Урок для меня. (1)
- Я хочу чаще (1)
- Вы дружите с кем-нибудь по-настоящему? (0)
- Вы были в депрессии? (3)
- Вдвоем... в огромной квартире (2)
- Здоровье после родов! (2)
- Кто разбирается в женских проблемах,зайдите. (19)
- Почему люди расстаются... (10)
- Дерматит (1)
- Пётр Дранга женится на Ляйсан Утяшевой (8639)
- гражданство Депардье (606)
- Света Яковлева-стёб или психическое заболевание??? (357)
- вы верите в любовь И.Николаева и Ю.Проскуряковой? (225)
- Алина Кабаева родила сына....???? (116)
- Алсу - красивая внешность (123)
- Куда делась группа "Другие правила"? (66)
- русский шоубизнес давайте обсудим . (38)
- Ксения Раппопорт (27)
- Не покупайте! (0)
- Катя Лель-нафталин, но с апломбом (0)
- Разрушенные мечты (7)
- За что любят принцессу Диану? (0)
- Девочки, нужен совет (0)
- Застрелить фанатку (0)
- певица-малолетка Нюша делала аборт от певца? (0)
- Настя Рыбка (0)
- Кофе в капсулах (0)
- Бузова и Батрутдинов-что думаете? (21)
- Первые леди: Бриджит Макрон. Хорошо выглядит для своих лет, но.... (19)
-
- Светлана Бондарчук носит колготки, которые не решилась бы надеть ее 28-летняя невестка (0)
- Беременная Хилькевич, неузнаваемая Тодоренко и другие знаменитости обкатали модные новинки на необычном фэшн-шоу (3)
- Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые после развода столкнулись на вручении премии «Белый квадрат» (8)
- Тимати и Решетова, Джиган и Самойлова, Пашу и беременная Ханна и другие звездные пары распахнули свои кошельки ради благотворительности (104)
- «Не вышли из круга»: Летучая, Тарасова, Седокова и другие звезды на премьере фильма «Гоголь. Вий» (21)
- Первый год без Табакова и триумф «Аритмии»: как прошла кинопремия «Ника» (32)
- Натали, Лолита, Буланова и другие звезды приблизили весну уДачными песнями (71)
- Светский вечер в Пушкинском: столичные меценаты первыми оценили выставку Рембрандта и Вермеера (2)
- Тимати, Королева и все звезды «Аншлага» поздравили Владимира Винокура с юбилеем (21)
- Катя Жужа впервые вышла в свет с юным возлюбленным (20)
- Викторию Лопыреву приняли в высших кругах Монако (27)
- Валерию Сюткину 60 лет: звездные друзья и коллеги поздравили артиста (31)
- Собчак, Кафельникова и Зуева посетили модное шоу ЦУМа и готовы обновить свой гардероб (59)
- Декольте Долиной и бриджи Пугачевой: что обсуждали на юбилее Ильи Резника (108)
- Brand Awards-2018: Барановская поразила откровенным нарядом, а Ковальчук — скромным (33)
- На вес золота: что вместо бриллиантов выбирают Бондарчук, Куркова и Тодоренко (3)
- Самбурская, Безрукова и Захарова узнали, где проводит каникулы президент (34)
- Редкая гостья: телеведущая Ирина Муромцева впервые за долгое время вышла в свет (10)
- Навка, Бледанс и другие звезды поддержали возлюбленную Эмина Агаларова на открытии ее бьюти-лаборатории (82)
- Гагарина, Пересильд и Казанова прошлись по подиуму на торжественном открытии нового флагмана Max Mara (30)
- Тимати и Решетова, Джиган и Самойлова, Пашу и беременная Ханна и другие звездные пары распахнули свои кошельки ради благотворительности (104)
- Натали, Лолита, Буланова и другие звезды приблизили весну уДачными песнями (71)
- Первый год без Табакова и триумф «Аритмии»: как прошла кинопремия «Ника» (32)
- «Не вышли из круга»: Летучая, Тарасова, Седокова и другие звезды на премьере фильма «Гоголь. Вий» (21)
- Тимати, Королева и все звезды «Аншлага» поздравили Владимира Винокура с юбилеем (21)
- Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые после развода столкнулись на вручении премии «Белый квадрат» (8)
- Беременная Хилькевич, неузнаваемая Тодоренко и другие знаменитости обкатали модные новинки на необычном фэшн-шоу (3)
- Светский вечер в Пушкинском: столичные меценаты первыми оценили выставку Рембрандта и Вермеера (2)
- Светлана Бондарчук носит колготки, которые не решилась бы надеть ее 28-летняя невестка (0)