В этом году Светлане Бондарчук исполнится 50 лет. Но разве в это поверишь, глядя на стройную длинноногую блондинку? Свою модельную фигуру (!) бабушка двоих очаровательных девочек подчеркивает весьма эффектными нарядами.



4 апреля в Москве при поддержке Dom Perignon прошло мероприятие под весьма необычным названием – «ЦЫничные чтения». По приглашению Александра Цыпкина и Аглаи Тарасовой избранная публика собралась в одном из столичных отелей.



Проникновенные рассказы о любви в прочтении 42-летнего писателя и 23-летней актрисы внимательно слушали Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева, Марина Долидзе и другие светские персонажи.



Была среди приглашенных и Светлана Бондарчук, обратившая на себя наше внимание запоминающимся аутфитом. Черное обтягивающее боди 49-летняя знаменитость дополнила кожаной мини-юбкой и колготками в крупную сетку.



Подобный аутфит не позволяет себе 28-летняя невестка Светланы Тата (она вообще не носит такие колготки и редко надевает мини), а сама Бондарчук, как мы видим, чувствует себя в таком наряде очень органично.

