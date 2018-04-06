5 апреля в столице прошла презентация новой коллекции Александра Терехова. Там, где звучит имя этого российского дизайнера, неизменно собирается светская армия его преданных поклонниц.
Главные обожательницы творчества самого скромного отечественного модельера собрались в его новом шоуруме в центре Москвы. Они не только смогли оценить коллекцию Alexander Terekhov (Atelier Moscow) осень-зима 2018/19, но и выступить в качестве моделей, примерив главные новинки сезона.
Светлана Бондарчук, на днях поразившая нас своими оригинальными колготками и кожаным мини, была одета в длинное платье с высоким разрезом и серебристую косуху. Снежанна Георгиева и Надежда Оболенцева выбрали стильные костюмы-тройки: первая дополнила жакет и жилет брюками, а вторая — короткой юбкой. Прекрасной, как ангел, в светло-голубом наряде, была Ингеборга Дапкунайте. Особенно эффектно она смотрелась в компании роковой блондинки с алыми губами Полины Гагариной, позирующей в черном бархатном платье.
Бондарчук, Дапкунайте и Гагарина стали моделями на презентации новой коллекции Терехова
5 апреля в столице прошла презентация новой коллекции Александра Терехова. Там, где звучит имя этого российского дизайнера, неизменно собирается светская армия его преданных поклонниц.
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- Тимати, Королева и все звезды «Аншлага» поздравили Владимира Винокура с юбилеем (21)
- Беременная Хилькевич, неузнаваемая Тодоренко и другие знаменитости обкатали модные новинки на необычном фэшн-шоу (10)
- Светлана Бондарчук носит колготки, которые не решилась бы надеть ее 28-летняя невестка (8)
- Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили впервые после развода столкнулись на вручении премии «Белый квадрат» (8)
- Бондарчук, Дапкунайте и Гагарина стали моделями на презентации новой коллекции Терехова (3)
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Ингеборга Дапкунайте со своей лучезарной улыбкой )
Кто такая это Оболенцова прожигательница жизни что бы о ней говорить писать!
Белоцерковская меня пугает как не увижу вечно выпученное лицо