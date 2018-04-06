Отказавшись от традиционного дефиле в пользу вечеринки-презентации, дизайнер Александр Терехов не стал приглашать на нее и профессиональных манекенщиц. Вместо них новую коллекцию Alexander Terekhov представили звездные клиентки бренда — Ингеборга Дапкунайте, Полина Гагарина, Надежда Оболенцева и многие другие.



5 апреля в столице прошла презентация новой коллекции Александра Терехова. Там, где звучит имя этого российского дизайнера, неизменно собирается светская армия его преданных поклонниц.



Главные обожательницы творчества самого скромного отечественного модельера собрались в его новом шоуруме в центре Москвы. Они не только смогли оценить коллекцию Alexander Terekhov (Atelier Moscow) осень-зима 2018/19, но и выступить в качестве моделей, примерив главные новинки сезона.



Светлана Бондарчук, на днях поразившая нас своими оригинальными колготками и кожаным мини, была одета в длинное платье с высоким разрезом и серебристую косуху. Снежанна Георгиева и Надежда Оболенцева выбрали стильные костюмы-тройки: первая дополнила жакет и жилет брюками, а вторая — короткой юбкой. Прекрасной, как ангел, в светло-голубом наряде, была Ингеборга Дапкунайте. Особенно эффектно она смотрелась в компании роковой блондинки с алыми губами Полины Гагариной, позирующей в черном бархатном платье.