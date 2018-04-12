11 апреля 2018 года состоялась церемония вручения VI ежегодной премии Top Hit Music Awards. Лауреатов выбирали без участия музыкальных критиков и авторитетного жюри, а только основываясь на мнении общественности.

Недавно состоялась шестая церемония вручения ежегодной премии Top Hit Music Awards. Мероприятие проходило в московском клубе Yota Arena. Организаторы церемонии отказались от стандартного формата с многочасовым концертом, долгими паузами и нескончаемыми импровизациями ведущих. Также отказались они и от жюри.

Победители определялись по итогам подсчетов ротаций на русскоязычных радиостанциях и просмотрам на YouTube Russia.

Вера Брежнева, исполнившая на церемонии песню «Ты мой человек», сказала: «Люблю Top Hit Music Awards за четкие сухие цифры, за которыми стоят ваши горячие любящие сердца!».



Организаторы премии стремились максимально приблизить зрителей к звездам. Пространство в Yota Arena было организовано так, что визуальные барьеры между залом и звездами практически отсутствовали.





Список победителей



Открытие года YouTube Russia



«Грибы» (191.764.613 просмотров, +97 позиций в чарте Top YouTube Artists)



Лучший клип YouTube Russia (смешанный вокал)



«Время и Стекло» «На стиле» (71.047.039 просмотров)



Лучший клип YouTube Russia (мужской вокал)



«Грибы» «Тает лед» (191.764.613 просмотров, +97 позиций в чарте Top YouTube Artists)



Лучший клип YouTube Russia (женский вокал)



Filatov & Karas feat. Masha «Лирика» (28.261.826 просмотров)



Лучшая группа YouTube Russia



«Время и Стекло» (284.142.684 просмотров)



Лучший исполнитель YouTube Russia



Егор Крид (235.900.984 просмотра)



Лучшая исполнительница YouTube Russia



Светлана Лобода (95.807.728 просмотров)



Лучший альтернативный исполнитель



Pharaoh (55.798.585 просмотров), T-Fest (55.677.004 просмотра), Feduk (52.476.563 просмотра)



Лучший альтернативный клип



Pharaoh «Дико, например» (22.459.563 просмотра)



Лучшие производители ремиксов



Going Deeper (1.503.811 эфиров на радио)



Радиовзлет года



«Градусы» (+74 позиций в чарте Top Radio Artists и +67 позиций в чарте Top Russia Radio Artists)



Лучшая песня (смешанный вокал)



Artik & Asti «Неделимы» (898.881 эфиров)



Лучшая песня (мужской вокал)



Макс Барских «Туманы» (1.035.041 эфиров), Burito «По волнам» (1.054.365 эфиров)



Лучшая песня (женский вокал)



Светлана Лобода «Твои глаза» (875.612 эфиров), Ёлка «Впусти музыку» (872.419 эфиров)



Лучшая группа



«Градусы» (13 треков - 1.930.636 эфиров ), Burito (11 треков - 1.919.684 эфиров)



Лучший исполнитель



Макс Барских (7 треков – 2.272.436 эфиров)



Лучшая исполнительница



Светлана Лобода (10 треков – 2.299.587 эфиров), Ёлка (15 треков - 2.481.321 эфиров)



Специальная премия Fonmix



Полина Гагарина



Зал славы Top Hit



Леонид Агутин